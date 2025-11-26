Patty Grisales dedica emotivo mensaje a Violeta Bergonzi tras su triunfo en MasterChef: “Superwoman”

Tras la gran final de MasterChef Celebrity Colombia, la exparticipante Patricia Grisales recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje de orgullo dirigido a Violeta Bergonzi, quien se coronó como la ganadora de la competencia.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Cuál fue el mensaje de Patricia Grisales tras la final de MasterChef Celebrity Colombia?

La publicación rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa, quienes elogiaron las palabras de Patty le dedicó a su excompañera de competencia.

En su mensaje, Patricia recordó desde cuándo comenzó a reconocer las capacidades de Violeta, resaltando no solo su talento en la cocina, sino también su fortaleza para asumir, de manera paralela, múltiples responsabilidades fuera del programa.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

La publicación estuvo acompañada de palabras de cariño y reconocimiento por el proceso que vivió la presentadora durante la competencia.

A través de su cuenta personal, Patricia Grisales escribió un extenso mensaje en el que recordó cómo desde el primer día llamó “Superwoman” a Violeta Bergonzi, una forma de resaltar su disciplina, entrega y constancia dentro y fuera del set.

Patricia Grisales celebra a Violeta Bergonzi luego de su victoria en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

En el texto, la actriz mencionó que la vio desempeñarse como madre, esposa, estudiante y competidora, todo al mismo tiempo, sin descuidar ninguno de estos roles.

“Desde el primer día te vi hacerlo todo. No entiendo cómo lo lograste, porque mientras cocinabas también eras mamá, estudiabas, corrías, volvías con tus hijos, con tu familia… y aun así llegabas al set a darlo absolutamente todo”.

Asimismo, Patricia resaltó que la admiración que siente por Violeta nace precisamente de esa capacidad para asumir tantos retos sin perder la concentración en la competencia.

Según expresó, el logro de Violeta fue el resultado de un trabajo constante, del sacrificio de tiempo con su familia y del compromiso con el sueño de llegar hasta el final del programa.

Patricia Grisales celebra a Violeta Bergonzi luego de su victoria en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Patricia Grisales considera que Violeta Bergonzi se merecía ganar MasterChef?

En su mensaje, dejó claro que la victoria no fue solo un resultado de habilidades culinarias, sino también de la dedicación personal que la ganadora mantuvo durante toda la temporada.

Artículos relacionados Valentina Taguado El hermano de Valentina Taguado fue comparado con Dayro Moreno en la final de MasterChef, ¿por qué?

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de afecto, asegurando que el triunfo era más que merecido.