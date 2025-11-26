Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belén Alonso rompió el silencio tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef: “Merecido premio”

Belén Alonso celebró el triunfo de Violeta Bergonzi en la décima edición de MasterChef. Esta fue su emotiva reacción.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Belén Alonso por el triunfo de Violeta Bergonzi? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes redes sociales tras el triunfo de la presentadora Violeta Bergonzi en la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, Violeta demostró estar al nivel de una chef de alta cocina durante el reto final al cautivar al jurado con la elaboración de sus menús de tres tiempos, en los que no solo deslumbró con su historia, sino que también con su técnica.

Sin duda, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento y el jurado han compartido su emotiva reacción tras el gran desempeño de Violeta Bergonzi al ser la ganadora.

¿Qué dijo la chef Belén Alonso por el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef 2025?

Es clave mencionar que, durante el reto de eliminación, el jurado demostró su exigencia al momento en degustar los respectivos platillos de las finalistas de MasterChef, quienes fueron: Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino.

Así que la chef Belén Alonso no dudó en expresar la gran felicidad que sintió por el avance que logró Violeta a lo largo de la competencia, en especial por demostrar estar al nivel de un chef de alta cocina.

Estas palabras dijo Belén Alonso a la ganadora de MasterChef 2025. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Belén compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 166 mil seguidores, una fotografía junto a Violeta en la que le expresó sus felicitaciones por ser la ganadora de la cocina más famosa del país:

“Mi Violeta, felicidades por haber logrado llegar hasta aquí, muy merecido premio. Una mujer fuerte, con un gran corazón, una luchadora, una gran madre, una gran esposa, una gran amiga, una gran compañera y con una alegría contagiosa. Mucha gente no entendió tu humor y tu sarcasmo”, agregó la chef.

En la descripción de la publicación, Belén Alonso afirmó que está sumamente orgullosa de ver que a pesar de algunas adversidades que enfrentó Violeta, tuvo la oportunidad en demostrar su resiliencia y disciplina:

¿Cuál fue la razón por la que Violeta Bergonzi ganó MasterChef? | Foto: Canal RCN

“Fuiste una gran cocinera en esta competencia y que no se nos olvide que eso es, una competencia. Venimos a jugar sin ser malas personas y eso fuiste tú. Brillas y seguirás brillando. Una auténtica luciérnaga cocinera”.

¿Qué producción se estrenará en el Canal RCN tras el final de MasterChef?

Desde luego, varios internautas han resaltado el gran avance que tuvo Violeta al convertirse en la ganadora de MasterChef 2025.

Así que llega a la pantalla del Canal RCN una nueva serie, la cual es: ‘La Sustituta’, con el protagónico de Majida Issa. La producción iniciará este miércoles 26 de noviembre en el horario de las 8 p.m.

