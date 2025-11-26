Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionaron Raul y Valeria tras Valentina Taguado perder ante Violeta Bergonzi en MasterChef

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo se manifestaron luego de que Valentina Taguado no logró ganar MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Raul Ocampo, Valeria Aguilar, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado
Así reaccionaron Raul y Valeria tras Valentina Taguado perder ante Violeta Bergonzi en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se terminó la temporada de MasterChef Celebrity 2025 y la presentadora Violeta Bergonzi fue la ganadora. Una de las finalistas con las que se disputó el premio fue la locutora Valentina Taguado, así que el actor Raul Ocampo y la influencer Valeria Aguilar reaccionaron.

Valentina Taguado forjó una amistad con Raul Ocampo y Valeria Aguilar; de hecho, la locutora dijo que si no ganaba no importaba, puesto que pudo conocer al actor y la influenciadora en la producción culinaria del Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron Raul Ocampo y Valeria Aguilar tras Valentina Taguado no ganar MasterChef Celebrity 2025?

Como era de suponerse, Raul y Valeria guardaban las esperanzas de que Valentina ganara MasterChef Celebrity 2025, pero eso no pasó. A raíz de ello, se pronunciaron ante la derrota de su amiga tras el triunfo de Violeta Bergonzi.

Mediante un post en conjunto a través de Instagram, el actor y la influencer reaccionaron. Por un lado, hicieron una recopilación de fotografías de los tres en la gran final del formato gastronómico.

Valeria Aguilar, Raúl Ocampo
Valeria Aguilar y Raúl Ocampo forjaron una amistad con Valentina Taguado en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, escribieron palabras para Valentina Taguado, ratificando una vez más el vínculo amistoso que se cultivó gracias a MasterChef Celebrity.

"Estamos orgullosos de ti, princesa. Tienes nuestro amor y nuestra amistad incondicional. Conocerte y reír a tu lado, nos hace ganadores también", se lee en la mencionada red social.

Tan pronto Valentina Taguado vio el mensaje de sus amigos, decidió responderles con emotivas palabras.

"¡Los amo! Fueron y son mi todo en este ciclo tan hermoso", escribió la locutora.

 

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras no ganar MasterChef Celebrity 2025?

Valentina Taguado intentó ganar MasterChef Celebrity, pero no fue lo suficiente para que los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso la dieran por ganadora.

Tras revelarse que Violeta Bergonzi se convirtió en la MasterChef de esta temporada 2025, la locutora apareció en redes sociales donde agradeció por esta experiencia en el Canal RCN. Asimismo, recalcó que los sueños se logran desde las risas y el amor.

Valentina Taguado
Valentina Taguado en la gran final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Por último, la también creadora de contenido añadió que se lleva recuerdos increíbles y maravillosos de su paso por la cocina más importante del mundo. "Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor", concluyó.

