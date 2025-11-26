Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás de Zubiría sacude MasterChef con mensaje para Violeta Bergonzi tras ganar, ¿qué dijo?

El chef Nicolás de Zubiría ratificó el triunfo de Violeta Bergonzi como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Nicolás de Zubiría, Violeta Bergonzi
Nicolás de Zubiría sacude MasterChef con mensaje para Violeta Bergonzi tras ganar | Foto del Canal RCN.

La presentadora Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Tras una propuesta gastronómica en la que buscó demostrar sus raíces, convenció a los chefs jurados y se llevó el premio.

Violeta Bergonzi demostró un avance en MasterChef Celebrity que le permitió llegar hasta la gran final, al lado de ella también había destacadas celebridades que no le dejaron el camino para nada fácil. Sin embargo, la host les ganó y ahora es la sucesora de Paola Rey, MasterChef Celebrity 2024.

¿Cómo felicitó Nicolás de Zubiría a Violeta Bergonzi por ganar MasterChef Celebrity 2025?

Como es común que suceda tras una final de MasterChef, las reacciones toman relevancia. En ese orden de ideas, el chef Nicolás de Zubiría le dedicó una publicación a Violeta Bergonzi.

Nicolás de Zubiría
Nicolás de Zubiría en la final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

El chef cartagenero Nicolás de Zubiría no dudó en felicitar a la ganadora del formato culinario del Canal RCN. Con diferentes fotos y un mensaje, el jurado de MasterChef ratificó la decisión que tomó junto a sus colegas, los chefs Belén Alonso y Jorge Rausch.

De acuerdo con de Zubiría, esta temporada de los 10 años de MasterChef fue de las mejores, a la vez que las emociones estuvieron latentes. En adición, agradeció al público que se mantuvo conectado a través de las múltiples pantallas del Canal RCN.

"¡Felicitaciones a Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025! ¡Qué gran temporada! Mucha cocina y muchísimas emociones. ¡Gracias a todos los que estuvieron conectados!", escribió Nicolás de Zubiría.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi a las felicitaciones de Nicolás de Zubiría?

Por su parte, Violeta Bergonzi reaccionó a las felicitaciones del chef, indicó que lo quiere, respeta y aprendió mucho del cartagenero.

"¡Te quiero chef! Gracias, no sabes cuánto aprendí de ti, admiración y respeto siempre. Vamos con toda. Los sueños se cumplen con trabajo duro y constante", según Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity con una propuesta gastronómica enfoca en la Semana Santa de Popayán. Como la nueva MasterChef Celebrity 2025, se llevó el trofeo que la ratifica con este título, también adquirió nada más y nada menos que 200 millones de pesos colombianos.

