Carla Giraldo sorprende a Violeta Bergonzi con una foto que emocionó tras la final de MasterChef

Anoche se conoció la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años, en un reto que estuvo marcado por la tensión, los nervios y la emoción.

Carla Giraldo ganó MasterChef Celebrity en el 2021. (Foto Canal RCN)

¿Quién fue la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años?

Las cuatro finalistas: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, debían presentar un menú completo con entrada, plato fuerte y postre, demostrando técnica, creatividad y sabor frente al exigente jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El resultado fue un despliegue de alta cocina que mantuvo a los televidentes conectados a la señal de RCN.

La competencia fue descrita por los jurados como una de las más reñidas en la historia del programa.

Violeta apostó por un menú inspirado en su tierra, Popayán, con referencias a la tradición y a la Semana Santa, lo que le permitió transmitir un mensaje cargado de identidad y sensibilidad.

Su propuesta fue impecable en sabor y presentación, conquistando a los jueces y marcando la diferencia frente a sus rivales, llevándose así el título de MasterChef.

El momento donde se reveló a Violeta como la ganadora del programa estuvo acompañado de lágrimas, abrazos y la presencia de su familia, que celebró junto a ella este triunfo.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre la victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

La victoria de Violeta generó una ola de felicitaciones en redes sociales. Una de las más destacadas fue la de la presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, quien fue ganadora de MasterChef Celebrity en el año 2021.

Durante esta temporada, Carla visitó la cocina como invitada especial. Tras conocerse el resultado, Giraldo compartió en sus historias de Instagram una fotografía tomada en aquella visita, donde aparece estrechando la mano de Bergonzi.

El gesto estuvo acompañado de un mensaje de felicitación y cariño, recordándole lo mucho que la aprecia.

“Felicidades pelada. Te quiero”, escribió Carla Giraldo en su publicación.

La celebración no se detuvo ahí. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y orgullo hacia Violeta Bergonzi.

Compañeros de la industria, seguidores y fanáticos del programa compartieron fotografías, videos y palabras de admiración, resaltando no solo su talento en la cocina, sino también la disciplina y la pasión que mostró durante toda la competencia.

El triunfo de Violeta Bergonzi marca un capítulo inolvidable en la historia del programa.

Con este logro, Violeta se suma a la lista de celebridades que han dejado huella en el reality, consolidándose como una de las ganadoras más recordadas por la fuerza de su propuesta y la autenticidad de su estilo.