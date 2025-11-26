Giovanny Ayala pide apoyo para emotiva velatón por la libertad de su hijo secuestrado

El reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala reapareció en sus redes sociales con una emotiva solicitud dirigida a sus cientos de seguidores, enfocada en lograr la libertad de su hijo, Miguel Ayala. El artista convocó una velatón con la intención de reunir a una gran cantidad de personas y elevar un mensaje colectivo por la liberación de su hijo y su mánager.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Qué se sabe sobre la velatón para pedir por la libertad de Miguel Ayala?

Por medio de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Giovanny Ayala hizo una invitación a todas las personas de su comunidad para reunirse en pro de la libertad de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás, quienes ya completan siete días desaparecidos.

La emotiva súplica de Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN).

La velatón se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre a las 6 p.m. en el parque central de Villavicencio, en donde se espera reunir a una gran cantidad de personas para pedir por la integridad de los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado miércoles 19 de noviembre en el territorio del Cauca.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

Junto a la invitación Ayala mostró la difícil situación que su familia estaba atravesando y la angustia que los rodeaba por no saber sobre el paradero de su hijo, así mismo mencionó que ha orado tanto por él como por las personas que lo tienen retenido con la esperanza de que Dios toque sus corazones y los liberen con bien.

“Oro por quiénes tienen a mi hijo y a Nico… oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos”.

¿Cuándo fue la última vez que Miguel Ayala y su mánager fueron vistos?

Vale la pena destacar que lo último que se supo sobre Miguel Ayala y su mánager Nicolás era que se encontraba rumbo al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca cuando fueron interceptados por dos vehículos y una moto que los obligó a desviar su ruta hacia el sector de Las Tres Margaritas, en la zona rural de Cajibío, donde finalmente se perdió su rastro.

Amigos y familiares de Giovanny Ayala se unen para pedir la liberación de su hijo. (Foto Canal RCN).

Esto, horas después de que el joven artista y su equipo de trabajo finalizara una serie de presentaciones en vivo en El Tambo, un territorio con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley.