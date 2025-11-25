Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viuda de Martín Elías rompió el silencio sobre su relación con la familia Díaz, tras polémica

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, rompió el silencio y habló por primera vez sobre su relación con la familia Díaz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así aclaró la viuda de Martín Elías su situación actual con la familia Díaz
Viuda de Martín Elías habla claro sobre su relación con la familia Díaz tras la polémica. (Foto AFP: STR).

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, causó revuelo una vez más al revelar por primera vez cómo es su relación con la familia Díaz. Esto, luego de protagonizar una fuerte polémica junto a su excuñada, Lily Díaz

¿Cómo es la relación de Dayana Jaimes con la familia Díaz?

Hace pocas horas se viralizó un extenso video en el que Dayana Jaimes se volvió a referir a la familia Díaz, pero esta vez para revelar cómo es su relación actual con ellos, tras la reciente polémica que protagonizó con Lily Díaz.

Mamá de Martín Elias contra Dayana Jaimes
Mamá de Martín Elías arremete contra Dayana Jaimes/Canal RCN

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la viuda de Martín Elías recibió una pregunta relacionada a su relación con la familia Díaz, y lejos de evadirla decidió responderla de manera contundente.

Según explicó la mujer, una vez Martín Elías falleció, muchas personas se alejaron tanto de ella como de su hija Paula, fruto de su relación con el difunto artista.

“Quiero que entiendan algo: cuando Martín falleció muchas cosas cambiaron, amigos que teníamos en ese momento dejaron de ser amigos, y desaparecieron para siempre de la vida de Paula y de la mía, cosa que le agradezco a Dios, porque nunca fueron amigos”.

Audios de la madre de Martín Elías arremetiendo en contra de Dayana Jaimes
Revelan audios de Patricia Acosta en contra de Dayana Jaimes. (Foto: Freepik)

Así mismo, comentó que desde que pasó la tragedia se dedicó a rehacer su vida y la de su hija por lo que, aunque varios miembros de la familia Díaz ya no hacen parte de sus vidas, agradece a varios de ellos por el gran aprecio que les tiene.

“Segundo, muchos familiares de Martin se alejaron, y digamos que cada uno está haciendo su vida, yo me dediqué a construir nuevamente mi vida con Paula y siempre Paula va a estar unido a ellos, no por mí, sino por el tema de que Paula es su familia. Con algunos estoy inmensamente agradecida, les tengo un gran aprecio”

¿Cuál fue la polémica que protagonizó Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Vale la pena recordar que la relación de Dayana Jaimes con algunos miembros de la familia Díaz no sería la mejor, pues recientemente se dio a conocer que la hija de Diomedes Díaz, Lily Díaz, la había acusado de involucrarse con su esposo y dañar su matrimonio.

Estas acusaciones ocasionaron que se generara un rifirrafe mediático en el que salieron a la luz diversos audios que comprometieron aún más a la viuda de Martín Elías.

