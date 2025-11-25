Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Michelle Rouillard, quien llegó a la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo recientemente en el programa matutino Buen día, Colombia donde habló sobre su experiencia en la cocina más importante del mundo.

La exreina hizo varias confesiones, incluyendo detalles sobre su salida del concurso y su relación con Valentina Taguado, que sorprendieron a los televidentes.

¿Qué dijo Michelle sobre su enemistad con Valentina Taguado?

La exreina confesó que, al principio, hubo una enemistad con Valentina Taguado y, por ende, con el grupo con el que la locutora se la pasaba. Sin filtro, aseguró: “A mí realmente me resbalaba”.

Agregó que, con el tiempo, entendió que esos roces no eran un problema suyo: “A la larga es su problema, no el mío”.

Michelle también contó que, con el paso de los días, la percepción cambió y Valentina descubrió que ella no era ninguna “bruja” ni una mala persona: “Todo lo contrario”.

Incluso afirmó que actualmente se llevan muy bien: “Ahora nos caemos súper bien, me dedicó unas palabras muy bonitas al final. Todo se acomodó y pasó como tenía que pasar”.

La también actriz reconoció que, al comienzo, le cayó mal a varias personas dentro de la competencia, lo que le generó estrés. Sin embargo, hoy siente el cariño del público: “La percepción de muchos televidentes cambió; antes me decían que no les caía bien y ahora me escriben que lloraron porque salí del programa”.

Michelle rompe el silencio sobre su relación con Valentina Taguado tras MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Michelle Rouillard tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz confesó que, aunque estaba preparada para recibir la noticia, cuando le anunciaron su eliminación no pudo contener las emociones: “A mí me dio muy duro”, expresó. “Con un llanto y un dolor… al día siguiente todavía no lo asumía, es una mezcla rara”.

Michelle agregó que estaba muy cansada en este momento de la competencia, por lo que sentía de alguna manera alivio, aunque con una ‘tusa’ muy grande: “Por un lado estaba relajada porque me había quitado ese peso de encima”.

Finalmente, la exreina dijo que siente que, con su participación, ha ganado muchas cosas y que eso es con lo que se queda.