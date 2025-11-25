Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Michelle Rouillard reveló cómo pasó de la enemistad a la buena relación con Valentina Taguado durante MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef.
Michelle rompe el silencio sobre su relación con Valentina Taguado tras MasterChef. (Fotos: Canal RCN)

Michelle Rouillard, quien llegó a la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo recientemente en el programa matutino Buen día, Colombia donde habló sobre su experiencia en la cocina más importante del mundo.

Artículos relacionados

La exreina hizo varias confesiones, incluyendo detalles sobre su salida del concurso y su relación con Valentina Taguado, que sorprendieron a los televidentes.

¿Qué dijo Michelle sobre su enemistad con Valentina Taguado?

La exreina confesó que, al principio, hubo una enemistad con Valentina Taguado y, por ende, con el grupo con el que la locutora se la pasaba. Sin filtro, aseguró: “A mí realmente me resbalaba”.

Artículos relacionados

Agregó que, con el tiempo, entendió que esos roces no eran un problema suyo: “A la larga es su problema, no el mío”.

Michelle también contó que, con el paso de los días, la percepción cambió y Valentina descubrió que ella no era ninguna “bruja” ni una mala persona: “Todo lo contrario”.

Incluso afirmó que actualmente se llevan muy bien: “Ahora nos caemos súper bien, me dedicó unas palabras muy bonitas al final. Todo se acomodó y pasó como tenía que pasar”.

Artículos relacionados

La también actriz reconoció que, al comienzo, le cayó mal a varias personas dentro de la competencia, lo que le generó estrés. Sin embargo, hoy siente el cariño del público: “La percepción de muchos televidentes cambió; antes me decían que no les caía bien y ahora me escriben que lloraron porque salí del programa”.

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef.
Michelle rompe el silencio sobre su relación con Valentina Taguado tras MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Michelle Rouillard tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz confesó que, aunque estaba preparada para recibir la noticia, cuando le anunciaron su eliminación no pudo contener las emociones: “A mí me dio muy duro”, expresó. “Con un llanto y un dolor… al día siguiente todavía no lo asumía, es una mezcla rara”.

Michelle agregó que estaba muy cansada en este momento de la competencia, por lo que sentía de alguna manera alivio, aunque con una ‘tusa’ muy grande: “Por un lado estaba relajada porque me había quitado ese peso de encima”.

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef.
Michelle rompe el silencio sobre su relación con Valentina Taguado tras MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, la exreina dijo que siente que, con su participación, ha ganado muchas cosas y que eso es con lo que se queda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece video junto al hijo menor de Carolina Sabino Valentina Taguado

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece con tierno video junto al hijo de Carolina Sabino

Valentina Taguado divide opiniones en redes tras bailar con el hijo menor de Carolina Sabino durante la final de MasterChef.

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, FINALISTA de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity

Carolina Sabino llegó a la final de MasterChef Celebrity acompañada de su familia. Él es Tommy Duque, su guapo hijo mayor.

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila destapó sus sentimientos al pisar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity: esto dijo

Alejandra Ávila demostró sus emociones al hacerse una realidad su sueño de ser finalista de MasterChef Celebrity 2025.

Lo más superlike

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Raúl Rocha Miss Universo

Presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, rompió el silencio tras polémica: "Me tiene muy harto"

Altafulla y Karina García Altafulla

Le preguntaron a Altafulla por Karina García tras su ruptura y esto dijo: "estoy sanando"

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados