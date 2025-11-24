Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

La mamá y hermano de Alejandra Ávila se conmovieron en medio de la final de MasterChef Celebrity y revelaron detalles inéditos de la actriz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef
Alejandra Ávila tuvo a su familia en la final de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

La gran final de MasterChef Celebrity empezó en la noche del 24 de noviembre con la presencia de las cuatro finalistas: Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Valentina Taguado, pero ellas no estuvieron solas.

¿Qué familiares de Alejandra Ávila asistieron a la gran final de MasterChef Celebrity?

Las finalistas de MasterChef Celebrity estuvieron acompañadas por todos sus excompañeros de la competencia quienes llegaron para darles voces de ánimo y aliento en la prueba más difícil e importante de la temporada.

Asimismo, estas cuatro talentosas competidoras tuvieron la sorpresa de la llegada de varios de sus familiares y personas más cercanas.

Por el lado de la actriz Alejandra Ávila fueron su mamá Amparo Castro y su hermano Germán Ávila, quienes dejaron ver su orgullo y felicidad por ver a la actriz llegar hasta el punto más alto de la competencia.

Alejandra Ávila estuvo con su familia en la final de MasterChef
Hermano de Alejandra Ávila reveló detalles de su hermana. (Fotos Canal RCN)

¿Quién es Germán Ávila, el hermano de Alejandra Ávila que la acompañó en la final de MasterChef y lloró?

Alejandra Ávila presentó a sus dos familiares, a quienes Claudia Bahamón entrevistó y les preguntó por sus sensaciones.

Germán, fue sincero al decir que estaba sorprendido con ver a su hermana llegar tan lejos en MasterChef Celebrity, ya que aunque sabía que le iría bien, nunca imaginó verla en ese punto y por eso la aplaudía.

Sabía que le iba a ir muy bien. Un programa tan grande, increíble.

El hermano de la actriz no aguantó las lágrimas al ser indagado por su relación con ella, asegurando que desde pequeños han sido inseparables.

Ella sabe que la amo, ella siempre ha estado para mí y yo para ella.

Asimismo, la actriz confesó que uno de sus planes favoritos años atrás era acostarse a ver MasterChef Celebrity sin imaginarse que años después estaría ahí compitiendo en una final.

Siempre era el plan de nosotros acostarnos viendo MasterChef y estar hoy aquí es muy emocionante.

¿Qué reveló la mamá de Alejandra Ávila sobre ella en la final de MasterChef Celebrity?

La señora Amparo también se mostró feliz y conmovida por ver a su hija en la gran final de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, aprovechó para confesar algo de la actriz y es que años atrás no era amante de la cocina.

La mamá de la actriz expuso que Alejandra no volteaba a ver a la cocina y que era uno de los planes que menos le gustaba y por eso se sorprendía al ver la gran cocinera que se había convertido en tiempo récord.

Hasta hace un tiempo ella cero cocina.

Alejandra Ávila acompañada por su familia
Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef. (Fotos Canal RCN)
