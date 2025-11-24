Diciembre se adelanta con sentimiento: Julián Daza y Dary Hortua presentan “Para mis hijos”

La música popular vuelve a tocar fibras profundas con “Para mis hijos”, el nuevo sencillo de Julián Daza y Dary Hortua.

¿Cuál es la nueva canción de Julián Daza y Dary Hortua?

Esta colaboración según los artistas más que una canción es una declaración de amor, un mensaje de vida y un recordatorio del poder que tiene la familia para transformar destinos. Una canción apenas para la época decembrina que une corazones.

Este lanzamiento nace desde el amor y cuenta la historia de dos padres que han encontrado en sus hijos su propósito, su fuerza y el motor que los empuja a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

La canción se siente como un abrazo que acompaña, anima y reconcilia.

Pero “Para mis hijos” también es un reflejo del lado más humano de Julián Daza, un artista que viene posicionándose en el género popular en el último tiempo con canciones como "Dios me dijo" o "Me engañaron los dos".

¿Cuál es el video de "Para mis hijos" de Julián Daza?

Para esta especial composición, Julián Daza se unió con la joven promesa Dary Hortua, un reconocimiento a su talento y una apuesta por nuevas voces que quieren contar sus historias a través de la música.

La letra, escrita por Jorge Luis Hortua son palabras que suenan a consejo, a promesa y a oración. Son versos que hablan de sacrificios silenciosos, de luchas cotidianas y de ese amor inquebrantable que solo entiende quien ha entregado todo por un hijo.

El proyecto también tiene sello de excelencia. La dirección musical está a cargo de Arelys Henao, “La Reina de la Música Popular”, quien logra una interpretación cargada de sentimiento desde la primera nota.

El videoclip completa la experiencia con escenas que hablan sin necesidad de palabras: padres soñando por sus hijos, hijos aprendiendo del ejemplo y familias que encuentran refugio unas en otras.

“Para mis hijos” no es solo un sencillo. Es un testimonio del valor de las oportunidades bien dadas y del impacto que puede tener un artista que decide tender la mano a otro. Es música que inspira, que abraza y que recuerda lo esencial: los sueños crecen cuando se comparten.