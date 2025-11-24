Lorena Altamirano revela nuevos detalles de su boda con “El Flaco” Solórzano y sorprende a sus fans

La aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026, Lorena Altamirano, vive uno de los momentos más especiales de su vida.

Lorena Altamirano y "El Flaco" Solórzano se comprometieron hace 8 días en Venecia, Italia. (Fotos Canal RCN)

La actriz atraviesa una etapa marcada por el amor y la ilusión de un futuro compartido.

¿Cómo fue la pedida de mano en Venecia de “El Flaco” Solórzano a Lorena Altamirano?

La actriz relató en entrevista con RCN Radio que “El Flaco”Solórzano exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, preparó un plan minucioso para sorprenderla durante un viaje por Europa.

El escenario elegido fue el Puente de los Suspiros en Venecia, Italia, un lugar emblemático para los enamorados de todo el mundo.

Allí, sin que ella sospechara nada, recibió la propuesta de matrimonio en un ambiente cargado de romanticismo.

Para Lorena, fue un instante único que selló la relación con la persona que considera su gran apoyo y compañero de vida.

“Yo amo a mi negrito, amo su personalidad, es un ser super tranquilo, es un hombre que me respeta, que me impulsa a cumplir mis sueños”, expresó Lorena Altamirano en la entrevista.

¿Qué se sabe de la boda entre “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano?

Aunque la actriz no reveló la fecha ni el lugar, sí adelantó que la ceremonia será privada y tranquila, con la presencia de los seres queridos más cercanos.

Además, Lorena aseguró que se siente plena y feliz de poder compartir su vida con alguien que la hace sentir especial en todo momento.

Lorena Altamirano continúa firme en su aspiración en La casa de los famosos Colombia 2026.

La actriz hace parte del sexto grupo de aspirantes junto a otras cinco mujeres que buscan conquistar al público con su autenticidad y talento.

Las votaciones para apoyar a los participantes están abiertas en lacasadelosfamososcolombia.com y se cerrarán este domingo a las 4 p.m.

Hasta ahora, cinco habitantes tienen su lugar asegurado en la casa:

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Mientras disfruta de la ilusión de su compromiso con “El Flaco” Solórzano, Lorena Altamirano también enfrenta el reto de conquistar al público y asegurar su lugar en la casa más famosa del país.