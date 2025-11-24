Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard revive su eliminación de MasterChef en ¿Qué hay pa’ dañar?: "Pasé una noche terrible"

Michelle Rouillard recordó el difícil reto que la sacó de MasterChef Celebrity y confesó el impacto físico y emocional que vivió.

Michelle Rouillard revive su eliminación.
Michelle Rouillard revive su eliminación de MasterChef Celebrity en el programa ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Michelle Rouillard compartió en el programa conducido por Valentina Taguado, ¿Qué hay pa’ dañar?, cómo fue para ella revivir el episodio en el que quedó eliminada.

Michelle Rouillard fue la última eliminada de la competencia.
Michelle Rouillard fue la última eliminada de la competencia definiendo así, a las cuatro finalistas. (Foto Canal RCN)

¿Cómo vivió Michelle Rouillard su eliminación de MasterChef Celebrity?

Aunque Valentina confesó que se conmovió hasta las lágrimas al ver la escena, Michelle explicó que no lloró frente al televisor, pero sí experimentó una noche complicada.

Según sus palabras, volver a ver su despedida le removió emociones y le recordó lo exigente que fue aquel reto, uno de los más difíciles de la temporada, en el que pensaba que podía llegar hasta la final.

Más allá de lo emocional, Michelle reveló que la experiencia en el programa le dejó una huella física.

Las largas jornadas de grabación y las intensas cocinadas comenzaron a pasarle factura, especialmente con un dolor en la espalda baja que limitaba su agilidad en la cocina.

La molestia fue tan fuerte que tuvo que buscar atención especializada, lo que la llevó a reconocer que, aunque la eliminación dolió, también significó un alivio: se quitó un peso de encima y pudo priorizar su bienestar.

"Tengo como un hueco en el estómago", expresó Michelle Rouillard en la entrevista.

¿Cuándo es el final de MasterChef Celebrity?

Hoy y mañana, a las 8:00 p.m., el Canal RCN transmitirá la gran final de MasterChef Celebrity.

Cuatro cocineras se disputan el título, entre ellas Valentina Taguado, quien ha sido protagonista durante toda la temporada.

Mañana el país conocerá quién se consagra como la nueva MasterChef, cerrando una temporada que ha dejado momentos memorables y emociones intensas para los participantes y los televidentes.

MasterChef Celebrity ha demostrado que la cocina es solo una parte del reto.

La convivencia, la presión de las cámaras y las largas jornadas de grabación ponen a prueba la resistencia de cada participante.

Michelle Rouillard no fue la única en reconocer que el cuerpo empieza a pasar factura; varios concursantes, como Patricia Grisales, han compartido que el cansancio físico y emocional se convierte en un obstáculo tan grande como los platos que deben presentar.

La gran final de esta temporada tiene un sello único: cuatro mujeres se disputan el título, mostrando la fuerza femenina en la cocina más famosa del mundo.

Michelle Rouillard confiesa que fue duro revivir su eliminación.
Michelle Rouillard confiesa que fue duro revivir su eliminación en el programa ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
