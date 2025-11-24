Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de MasterChef Celebrity?

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity donde conoceremos a la siguiente ganadora de la competencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Final de MasterChef Celebrity
Se acerca la final de MasterChef Celebrity/Canal RCN

MasterChef Celebrity está en su recta final, pues pronto conoceremos quién será la próxima ganadora de esta competencia de la cocina más grande del mundo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora puedo ver la gran final de MasterChef Celebrity?

La gran final de MasterChef Celebrity se llevará a cabo este martes 25 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por la pantalla del Canal RCN.

Este día podrás saber quién se llevará el anhelado título de ser la nueva MasterChef Celebrity, edición 2025.

Cabe destacar que, desde este lunes 24 de noviembre se dará comienzo al reto final, que se dividirán en dos capítulos, razón por la que la gran final será este 25 de noviembre.

Información sobre la final de Masterchef celebrity

Las participantes que lograron llegar a este nivel del juego deberán cautivar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus preparaciones, donde deberán hacer como es costumbre una entrada, un plato fuerte y un postre.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Las celebridades que llegaron a la final de MasterChef Celebrity fueron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, quienes lucharon por este puesto durante toda la competencia y pasaron a la final luego de un reñido reto en la semifinal, donde la actriz y exreina Michelle Rouillard quedó por fuera.

Semifinal de Masterchef celebrity

Las finalistas y miles de internautas se han mostrado ansiosos por conocer quién será la ganadora y ver las preparaciones que cada una decidió hacer en este reto final, que es tan decisivo para obtener el premio y reconocimiento por su esfuerzo.

¿Qué se viene después de MasterChef Celebrity?

Luego de cautivarte con todo lo que vivieron decenas de celebridades en la cocina de MasterChef Celebrity podrás seguirte deleitando con la llegada de la producción "La Sustituta", un historia de suspenso y una trama diferente que te pondrá a pensar y te entretendrá desde el primer minuto.

Esta producción es protagonizada por Majida Issa, Geraldine Zivic y Rami Herrera, quienes derrocharon todo su talento en esta importante historia dirigida por Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra.

