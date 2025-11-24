IA reveló quién ganaría la FINAL de MasterChef Celebrity 2025

Se acerca la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity donde conoceremos a la siguiente ganadora que se llevará el título de ser la mejor cocinera de la temporada.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Quién ganará MasterChef Celebrity, según la IA?

Las participantes que lograron llegar a la tan anhelada final de MasterChef Celebrity fueron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Cabe recordar que, la semifinal se llevó a cabo en un difícil reto en La Guajira, donde la actriz y exreina Michelle Rouillard quedó por fuera del selecto grupo de finalistas tras no convencer del todo a los jurados con sus preparaciones.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado con datos en redes sociales, internet y el desempeño de las celebridades, quien podría llevarse el gran título de MasterChef Celebroty sería Violeta Bergonzi.

Según la IA Violeta ha demostrado uno de los desempeños más sólidos de la competencia. Ha ganado retos importantes, se destaca por su técnica y mantiene una presentación cuidada en sus platos. En general, combina técnica, disciplina, visibilidad y motivación personal, lo que la posiciona como una de las favoritas al título.

Artículos relacionados Miss Universo Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity?

Las cuatro finalistas se preparan para la gran final de la competencia más importante de la cocina más grande del mundo, donde deberán cocinar como es costumbre tres platos, entrada, plato fuerte y postre, con los que deberán convencer a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes serán los encargados de elegir a la gran ganadora.

El reto final se llevará a cabo a partir de este lunes 24 de noviembre por el Canal RCN a las 8:00 p.m. y terminará el martes 25 de noviembre, pues se dará en dos capítulos, donde se mostrará a detalle las preparaciones de estas cocineras que luchan por el gran título de la próxima MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona

Recuerda que, tras la final de esta competencia podrás disfrutar de La Sustituta, una historia de suspenso y una trama distinta que seguro te enganchará, siendo su estreno este miércoles 26 de noviembre.