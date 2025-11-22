Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona
El artista Blessd habló sobre Samantha Correa, la mujer trans con la que se le relaciona tras tiradera de Pirlo.
El cantante Blessd se pronunció sobre la mujer trans con la que se le ha relacionado en los últimos días tras la tiradera que le hizo el artista Pirlo.
¿Con qué mujer trans se le relaciona a Blessd?
Miles de internautas han destacado que el paisa habría sostenido una relación con la influenciadora Samantha Correa luego de que el caleño hiciera mención de una mujer con su nombre en su tiradera y asegura que el artista sostenía encuentros con mujeres trans.
Tras la cantidad de reacciones que provocó esta barra en contra del reguetonero, este decidió desmentir dicha situación y pedirle a Samantha que desmintiera su supuesta romance.
¿Qué dijo Blessd sobre Samantha Correa?
El artista compartió un mensaje a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde agregó una vieja entrevista que le hicieron a Pirlo en la que lo cuestionan sobre su orientación y allí él decide no responder para sugerir que a quien le gustan los hombres es al caleño y no a él como este lo ha tachado.
Con ello, aprovechó para hablarle a Samantha e indicar que ellos nunca tuvieron nada.
"Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa sería súper bueno y si no está bien. Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera dudado en mostrarlo por todas partes porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición", expresó.
Indicó que respeta a todas las personas que como ella quieren tener una vida con tranquilidad y seguras de sí mismas.
Asimismo, mencionó que él para él pertenecer a la comunidad LGTBIQ+ no es un motivo de burla y menos del artista Pirlo, quien, según él, hace parte.
El cantante puntualizó que considera que el tiempo le dará la razón, aclarando que no le importan lo que piensen de él, pues reiteró que sabe muy claro lo que es y sus gustos.
"A la comunidad cuenten conmigo, muchas se me han acercado con rabia o ganas de salir a decir todo lo que Pirlo les propone y demás y sé que les da mucha rabia que él esconda sus preferencias y después salga a hacer una tiradera como si pertenecer a la comunidad es algo de vergüenza", concluyó.