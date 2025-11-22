Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona

El cantante Blessd se pronunció sobre la mujer trans con la que se le ha relacionado en los últimos días tras la tiradera que le hizo el artista Pirlo.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Con qué mujer trans se le relaciona a Blessd?

Miles de internautas han destacado que el paisa habría sostenido una relación con la influenciadora Samantha Correa luego de que el caleño hiciera mención de una mujer con su nombre en su tiradera y asegura que el artista sostenía encuentros con mujeres trans.

Tras la cantidad de reacciones que provocó esta barra en contra del reguetonero, este decidió desmentir dicha situación y pedirle a Samantha que desmintiera su supuesta romance.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

¿Qué dijo Blessd sobre Samantha Correa?

El artista compartió un mensaje a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde agregó una vieja entrevista que le hicieron a Pirlo en la que lo cuestionan sobre su orientación y allí él decide no responder para sugerir que a quien le gustan los hombres es al caleño y no a él como este lo ha tachado.

Con ello, aprovechó para hablarle a Samantha e indicar que ellos nunca tuvieron nada.

"Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa sería súper bueno y si no está bien. Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera dudado en mostrarlo por todas partes porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición", expresó.

Indicó que respeta a todas las personas que como ella quieren tener una vida con tranquilidad y seguras de sí mismas.

Asimismo, mencionó que él para él pertenecer a la comunidad LGTBIQ+ no es un motivo de burla y menos del artista Pirlo, quien, según él, hace parte.

Artículos relacionados Miss Universo Así reaccionó Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, tras su derrota en Miss Universo

El cantante puntualizó que considera que el tiempo le dará la razón, aclarando que no le importan lo que piensen de él, pues reiteró que sabe muy claro lo que es y sus gustos.