Jessi Uribe enternece las redes sociales con un baile junto a su hija recién nacida

Con un emotivo baile junto a su hija Emilia, Jessi Uribe derritió corazones y conmovió a sus fanáticos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jessi Uribe enternece las redes sociales.
Jessi Uribe enternece las redes sociales con su baile junto a su hija Emilia. (Foto de Jessi Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

Las redes sociales se llenaron de ternura con la más reciente publicación de Jessi Uribe.

Jessi Uribe fue padre hace cuatro días.
Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en papás de Emilia el 19 de noviembre. (Foto Canal RCN)

El cantante de música popular compartió un momento que derritió el corazón de sus seguidores. En el clip, Jessi muestra esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo se dio a conocer la llegada de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

La noticia del nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara, fue confirmada el pasado 19 de noviembre mediante una emotiva publicación en redes sociales.

Ambos artistas compartieron detalles del trabajo de parto y la felicidad que los embargó al recibir a su bebé.

Desde entonces, las plataformas digitales se han convertido en el escenario donde la pareja muestra pequeños fragmentos de su nueva vida como padres.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, se le ve a Jessi con su hija entre los brazos mientras baila una canción cuya letra parece estar dedicada a Emilia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la publicación de Jessi Uribe bailando junto a su hija Emilia?

Miles de comentarios y mensajes de cariño inundaron la cuenta del artista, donde lo felicitan por ser padre de su quinto hijo.

La llegada de Emilia marca un capítulo especial en la vida de Jessi Uribe y Paola Jara.

Ambos han mostrado cómo la música y la familia se entrelazan en su día a día, compartiendo con sus seguidores la alegría de este momento.

Además, este acontecimiento llega en un momento clave de sus carreras, donde ambos continúan consolidándose como figuras destacadas del género popular.

Aunque apenas tiene unos días de nacida, Emilia ya es protagonista entre los seguidores de los cantantes.

La ternura del clip compartido por Jessi Uribe no solo conmovió a sus fanáticos, también permitió ver un lado más humano del cantante.

En medio de giras, conciertos y compromisos profesionales, el artista caleño se toma el tiempo para disfrutar de los primeros días de su hija, mostrando que la paternidad es ahora una prioridad en su vida.

Jessi Uribe tiene 5 hijos.
Jessi Uribe se convierte en padre por quinta vez. (Foto Sergi Alexander/AFP)
