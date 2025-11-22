Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio reveló qué ocurrió con el perro que rescató en el Amazonas: "No lo logró"

Yeferson Cossio explicó qué ocurrió con el perro que rescató en Amazonas. Engañó a todos en un video.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Cossio rescata a un perro en el Amazonas
La recuperación del perro que Yeferson Cossio salvó en el Amazonas emociona a miles. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Yeferson Cossio rescató a un perro que vivía en las calles del Amazonas durante uno de sus viajes al sur de Colombia y contó lo que sucedió con el animal. “No todos tienen finales felices”, dijo.

¿Qué pasó con el perro que rescató Yeferson Cossio en el Amazonas?

Quienes siguen a Cossio saben que el creador apoya diferentes fundaciones que realizan jornadas de esterilización en Colombia. En una de estas, en Leticia, el influenciador se enamoró de un perrito que padecía sarna, anemia, desnutrición y otras condiciones médicas que afectaban su equilibrio y su salud.

Por estas razones, el perro no podía ser operado, ya que su cuerpo probablemente no resistiría. Ante esto, Yeferson Cossio decidió adoptarlo y sumar un miembro más a su familia. Carolina, su novia, y Gisela, una de sus hermanas, lo apoyaron y se emocionaron con la decisión.

El perrito, al que Cossio llamó “Amazonas”, fue trasladado a Medellín, donde recibiría todos los cuidados médicos necesarios.

No todos los finales son felices y este no lo logró”, dijo Cossio al inicio del video en el que actualizó el estado del animal. Sin embargo, luego aparece cargándolo y aclarando que era “mentira”, mostrando orgulloso el enorme cambio que había tenido el perro.

“Ni siquiera parece el mismo. Muy lindo, muy tierno”, expresó el influenciador.

En el video mostró un antes y después del perrito, conmoviendo a miles de internautas que reaccionaron emocionados ante su recuperación.

“Lo lograste, campeón. Va a vivir bien. Un corazoncito para el Amazonas”, dijo Cossio mientras abrazaba y besaba al animal.

Cossio rescata a un perro en el Amazonas
Cossio explica qué pasó con el perro que adoptó en Amazonas. (Imagen de Freepik)

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre el rescate de Amazonas?

Una de las primeras en reaccionar al emotivo clip fue su hermana, Cintia Cossio, quien escribió: “¿Esto cómo no es viral?”. La creadora hacía referencia a que, en las plataformas, los chismes y las bromas suelen hacerse virales con más facilidad que este tipo de obras sociales.

Otros internautas se sumaron a sus palabras, aplaudiendo el rescate y la recuperación del perrito. Incluso algunos comentaron que, aunque no suelen consumir el contenido de Yeferson Cossio, este tipo de acciones sí deberían destacarse.

“Ese es el mejor gesto que un ser humano puede hacer para demostrar que su corazón es bueno. Por eso te ganaste el cielo. Amar y ayudar a los animales. Gracias”, escribió un usuario.

Este no es el primer perro que rescata Yeferson Cossio y seguramente tampoco será el último.

Cossio rescata a un perro en el Amazonas
Yeferson Cossio habló del estado del perro que adoptó en Amazonas y sorprendió con el desenlace. (Imagen de Freepik)
