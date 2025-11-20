Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Se presentó la edición número 74 de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo. Más de 100 candidatas tenían el sueño universal, pero solo una lo logró.

¿Cómo se eligió a Fátima Bosch como ganadora de Miss Universo 2025?

Tras desfiles en traje de playa y gala, el Top 5 de Miss Universo 2025 quedó conformado por: Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil. Luego de esto, las elegidas respondieron preguntas individuales y posteriormente una cuestión general.

Finalmente, la ganadora que recibió el título de Miss Universo 2025 fue Fátima Bosch, representante de México

La coronación de Fátima fue emocionante, la ahora mujer universal lloró y agradeció por la corona. De inmediato, las redes sociales no se quedaron atrás y se viralizaron varios contenidos compartidos por los internautas y usuarios digitales.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Qué memes y reacciones dejó la final de Miss Universo 2025?

Como es común que pase tras la presentación de un evento como lo es Miss Universo 2025, las reacciones y los memes toman protagonismo. En ese orden de ideas, los comentarios fueron muchos en torno a todo lo que ocurrió en el certamen de belleza más importante del mundo entero. Y es que es preciso mencionar que la coronación dividió opiniones.

Así las cosas, se pueden leer posturas como:

"Y porque Dios así lo quiso, Miss Universe México", "Pero para qué se hace la sorprendida", "Felicitaciones, mujer que no se queda callada", "Fue un premio de consolación", "Ganó la más humilde, cariñosa y amable", "Si tienen algún problema con Fátima, háblenlo con Dios", entre muchos más.

Por otro lado, los memes, que suelen ser graciosos y hacer críticas desde el humor, también tomaron la delantera en las plataformas de interacción social. A continuación, la recopilación de los mejores que se pueden encontrar en las redes:

¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

La reciente ganadora de Miss Universo es Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo del 2000 y con 25 años de edad. Es profesional en Diseño de Indumentaria y Moda.

Desde la organización de Miss Universo la presentan como una figura de fortaleza y empatía. Su propósito está enfocado en el empoderamiento y el servicio, realizando labores de voluntariado a través del diseño. Además, destaca que lleva muy presente el orgullo de representar a Tabasco, su estado natal en México.