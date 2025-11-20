Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Tan pronto se reveló que la mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025, las redes sociales tomaron la delantera.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Fátima Bosch
Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Se presentó la edición número 74 de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo. Más de 100 candidatas tenían el sueño universal, pero solo una lo logró.

Artículos relacionados

¿Cómo se eligió a Fátima Bosch como ganadora de Miss Universo 2025?

Tras desfiles en traje de playa y gala, el Top 5 de Miss Universo 2025 quedó conformado por: Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil. Luego de esto, las elegidas respondieron preguntas individuales y posteriormente una cuestión general.

Finalmente, la ganadora que recibió el título de Miss Universo 2025 fue Fátima Bosch, representante de México

La coronación de Fátima fue emocionante, la ahora mujer universal lloró y agradeció por la corona. De inmediato, las redes sociales no se quedaron atrás y se viralizaron varios contenidos compartidos por los internautas y usuarios digitales.

Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Qué memes y reacciones dejó la final de Miss Universo 2025?

Como es común que pase tras la presentación de un evento como lo es Miss Universo 2025, las reacciones y los memes toman protagonismo. En ese orden de ideas, los comentarios fueron muchos en torno a todo lo que ocurrió en el certamen de belleza más importante del mundo entero. Y es que es preciso mencionar que la coronación dividió opiniones.

Artículos relacionados

Así las cosas, se pueden leer posturas como:

"Y porque Dios así lo quiso, Miss Universe México", "Pero para qué se hace la sorprendida", "Felicitaciones, mujer que no se queda callada", "Fue un premio de consolación", "Ganó la más humilde, cariñosa y amable", "Si tienen algún problema con Fátima, háblenlo con Dios", entre muchos más.

Por otro lado, los memes, que suelen ser graciosos y hacer críticas desde el humor, también tomaron la delantera en las plataformas de interacción social. A continuación, la recopilación de los mejores que se pueden encontrar en las redes:

Artículos relacionados

¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

La reciente ganadora de Miss Universo es Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo del 2000 y con 25 años de edad. Es profesional en Diseño de Indumentaria y Moda.

Desde la organización de Miss Universo la presentan como una figura de fortaleza y empatía. Su propósito está enfocado en el empoderamiento y el servicio, realizando labores de voluntariado a través del diseño. Además, destaca que lleva muy presente el orgullo de representar a Tabasco, su estado natal en México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fátima Bosch Miss Universo

Ella es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron

La mexicana Fátima Bosch Fernández se convirtió en la nueva mujer que ahora ostenta el título de Miss Universo 2025.

Miss Universo Miss Universo

Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

La IA tuvo en cuenta a expertos en certámenes de belleza para elegir a las candidatas que estarían en el Top 5 de Miss Universo 2025.

Las candidatas que se retiraron de Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: ¿Por qué cinco candidatas abandonaron el certamen antes de la gala final?

Cinco candidatas salieron de Miss Universo 2025 por razones personales, logísticas y decisiones internas, ¿qué pasó?

Lo más superlike

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera

Miss Universo 2025 reveló su Top 5 y confirmó que Vanessa Pulgarín no avanzó, una noticia que entristeció a los colombianos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu aclara rumores y revela por qué Inti no la acompañó a México

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?