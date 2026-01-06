Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

Director de cine vivió momento de terror en su casa luego de que una power bank explotara mientras la cargaba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank
Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank. (Foto referencia Freepik).

El director de cine Nicolás Reyes vivió momentos de terror en su casa luego de percatarse de que una power bank que había dejado cargando en su interior explotara y dejara el lugar completamente calcinado.

¿Cómo quedó la vivienda del director de cine Nicolás Reyes tras la explosión de una power bank?

En la noche del pasado lunes 5 de enero, el director de cine Nicolás Reyes compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, una alarmante publicación en la que reveló que su casa resultó afectada por la explosión de una power bank que había dejado cargando mientras no se encontraba en el lugar.

Según comentó, el hecho ocurrió cuando él estaba fuera de su vivienda y, al regresar, se encontró con una impactante escena. En las imágenes publicadas se puede ver cómo el mesón de la cocina, donde había dejado el artefacto, quedó completamente calcinado.

Reyes expresó que no comprende cómo su casa no se incendió por completo, teniendo en cuenta que gran parte del lugar está hecho de madera y podría prenderse con facilidad. Por esta razón, atribuyó que la situación no pasara a mayores a la intervención de Dios.

“Me salvé de quemarme. Un power bank explotó y se quemó mientras yo no estaba. No se quemó la casa de ch*mba. Dios apagó esto porque todo es de madera y solo se quemó la fórmica. Su merced piense lo que quiera, pero para mí, el de arriba lo apagó. Qué gracias”.

¿Cómo reaccionaron en redes tras ver cómo quedó la casa de Nicolás Reyes luego de la explosión de una power bank?

Tras conocerse el hecho, la publicación de Nicolás Reyes se llenó de comentarios de apoyo y asombro por parte de internautas, entre ellos varios actores y presentadores, quienes no ocultaron su preocupación por lo ocurrido y aprovecharon para agradecer que el director se encuentre bien.

La presentadora Yaneth Waldman se mostró impactada al mencionar: “Omg, Nico. Gracias a Dios no se quemó sino eso”, mientras que el comediante Diego Camargo expresó que “me alegra que todo está bien... Este año estas protegido”. Incluso el hijo de Gregorio Pernia, Emiliano, se mostró impactado con las imágenes: “Lo siento mucho querido amigo”.

