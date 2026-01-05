Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

La muerte de una influencer italiana de 38 años ha generado conmoción en redes sociales.

La creadora de contenido falleció luego de someterse a una cirugía cosmética en Moscú, Rusia, según informaron medios locales. El caso ya es objeto de una investigación oficial por parte de las autoridades rusas.

La noticia se conoció días después del procedimiento, cuando se confirmó que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital tras presentar un deterioro en su estado de salud, donde posteriormente fue declarada muerta.

¿Quién era la influencer que falleció tras el procedimiento?

La influencer fue Yulia Burtseva, una creadora de contenido de origen italiano que contaba con una comunidad de más de 73.000 seguidores en Instagram. A través de sus redes sociales, compartía aspectos de su vida familiar, incluyendo momentos junto a su esposo y su hija.

Según la información disponible en su perfil, Burtseva residía en Nápoles, Italia, junto a su esposo Giuseppe y su hija pequeña. Su contenido estaba enfocado principalmente en su vida cotidiana, lo que le permitió construir una audiencia interesada en su entorno personal y familiar.

La última publicación conocida de Yulia Burtseva en Instagram data del 5 de diciembre, cuando compartió un video junto a su hija. Desde entonces, no se registraron nuevas actualizaciones en su perfil principal.

Sin embargo, medios rusos indicaron que la influencer publicó un video en la red social VK el mismo día de la cirugía, horas antes del procedimiento. En la grabación, realizada desde un café en Moscú, se le veía en aparente buen estado, acompañando el contenido con un mensaje de saludo a la ciudad.

La influencer fue Yulia Burtseva, una creadora de contenido de origen italiano.

¿A qué procedimiento se sometió Yulia Burtseva?

De acuerdo con reportes de medios rusos, Yulia Burtseva se sometió a un procedimiento estético en una clínica privada de Moscú el 4 de enero. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre el tipo de intervención realizada, se confirmó que se trató de una operación de carácter cosmético.

Tras el procedimiento, su estado de salud comenzó a empeorar, lo que obligó a que fuera trasladada de inmediato a un hospital. Pese a los esfuerzos médicos, la influencer fue declarada muerta poco tiempo después.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el procedimiento presentaba riesgos previos conocidos ni si existían antecedentes médicos que pudieran haber influido en el desenlace.

¿Qué informaron las autoridades tras su fallecimiento?

El caso está siendo investigado por el Comité de Investigación de Moscú, que confirmó la apertura de un proceso penal para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió algún tipo de negligencia médica.

Según un comunicado oficial, los investigadores se encuentran recopilando registros médicos y documentos oficiales, además de ordenar una serie de exámenes forenses, entre ellos una evaluación médica especializada. Las autoridades señalaron que estas diligencias buscan establecer responsabilidades y verificar si los protocolos fueron cumplidos durante el procedimiento.

Por ahora, no se han anunciado detenciones ni se ha señalado directamente a personal médico o a la clínica involucrada.

La muerte de Yulia Burtseva ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron sorpresa y preocupación por los riesgos asociados a los procedimientos estéticos, especialmente cuando se realizan fuera del país de residencia del paciente.