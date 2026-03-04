Sale a la luz el último conmovedor gesto de Yeison Jiménez a casi dos meses de su partida

El sábado 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez perdió la vida en medio de un accidente aéreo, pues el artista debía llegar a Marinilla para cumplir con un compromiso laboral, pero su avioneta cayó a pocos minutos de haber despegado.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

Lo que se conoce del accidente es que la aeronave habría alcanzado a volar durante tres a cinco minutos y su caída tuvo un rebote, lo que ocasionó las llamas en el segundo impacto, misma que consumieron casi en su totalidad la avioneta.

Tras la muerte del cantante, han salido varios detalles de su vida a la luz, como su relación con su familia, amigos, seguidores y así mismo, los proyectos que tenía por cumplir.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Cuál fue la última obra que hizo Yeison Jiménez?

A través de redes sociales, se conoció unas declaraciones de Lina Jiménez, hermana del cantante, quien dio detalles de la última obra que estaba dejando lista Yeison, antes de fallecer.

La obra que Yeison Jiménez alcanzó a dejar lista antes de la tragedia. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la versión de Lina, el artista dejó lista la entrega de una vivienda para una familia en Manzanares, Caldas, su pueblo natal.

Además, la hermana de Yeison, dijo que la idea es entregar 10 casas al año y por supuesto, a agradeció a las personas que se han sumado a esta gran iniciativa en la que Jiménez hizo parte.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez fue inmortalizado en mural en el sur de Bogotá: ¿cómo reaccionó la familia?

¿La esposa de Yeison Jiménez ha reaparecido en redes sociales?

Desde que el cantante estaba en vida, poco se sabía sobre Sonia Restrepo, ya que ella se mantenía al margen del ojo público, por eso mismo, tiene su cuenta privada.

Destapan la obra benéfica que Yeison Jiménez dejó lista antes de fallecer. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, ha salido en fotos o videos de otras personas, como en el caso de Lina Jiménez, quien reveló una imagen reciente de cómo luce su cuñada en la actualidad, a casi dos meses de la partida del artista.

Del resto, no se sabe más que, el pasado 2 de marzo, la hija de Yeison, Thaliana, cumplió ocho años, pasando su primer cumple sin su padre, quien la consentía mucho y la amaba profundamente.

Por ahora, solo queda esperar que la familia del artista se pronuncie el próximo 10 de marzo, fecha en la que se cumple dos meses de la lamentable tragedia que le quitó la vida a Yeison Jiménez.