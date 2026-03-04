Yeison Jiménez fue inmortalizado en mural en el sur de Bogotá: ¿cómo reaccionó la familia?

Desde el sábado 10 de enero, Colombia llora la muerte de Yeison Jiménez ; su partida conmovió a sus seres amados, amigos y seguidores, pero también a quienes no escuchaban su música, pues el hombre de 34 años se fue muy pronto de este mundo, dejando muchos sueños por cumplir.

Tras el trágico accidente, Yeison Jiménez sigue siendo el titular de noticias, ya que su legado es imposible dejarlo morir, por esos mismos, sigue siendo recordado, no solo por su música, sino por cómo fue como persona.

A una semana de cumplir dos meses de fallecido, el artista fue homenajeado a través del arte y esto ha conmovido a sus fanáticos.

¿Cuál es el mural de Yeison Jiménez y dónde está ubicado?

A través de Instagram, conoció que una artista de Bogotá, May Rojas , se inspiró en Yeison Jiménez para retratarlo en un mural en el sur de la ciudad.

En su cuenta oficial posteó cinco fotos en donde se ve su arte, pues es el cantante de música popular desde tres perspectivas diferentes, en su pintura, se ve a Yeison de frente y también con sombrero.

Así es el mural que rinde homenaje a Yeison Jiménez en la capital. (Foto: Canal RCN)

En el mural, también está escrito “Con el corazón”, el lema emblemático del artista.

Según lo que escribió May en su Instagram, es que este mural se encuentra ubicado en la última estación de Transmicable, Mirador del paraíso.

¿La familia de Yeison Jiménez reaccionó al mural del cantante?

En esta misma red social en mención, se conoció que la hermana de Yeison Jiménez, Lina, reaccionó con un me gusta en la publicación del artista, sin dejar algún comentario o alguna otra reacción. Lo que sí, es que ella sabe de la existencia de este mural.

Inmortalizan a Yeison Jiménez en impactante mural en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hasta el momento, su esposa Sonia Restrepo no ha reaccionado o ha manifestado algo en la publicación del artista, lo que genera sorpresas, pero se sabe que ella simepre ha estado lejos de las redes.

Por otro lado, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos dejaron sus comentarios llenos de gratitud y de asombro, ya que el mural quedó perfecto y muy similar al cantante.

De acuerdo con los mensajes que dejó el artista, muchos seguidores de Yeison Jiménez pasarán a visitar el mural para apreciar el arte y el retrato que inmortaliza la memoria de un hombre que se convirtió en ejemplo de resiliencia y humildad.