Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa rompe el silencio y revela cómo ha vivido su separación con Omar Murillo

Koral Costa hizo una publicación en la que contestó cómo está tras su separación con Omar Murillo y sin decir nada, lo dijo todo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Koral Costa respondió si extraña a Omar Murillo
Koral Costa confesó cómo ha vivido su ruptura con Omar Murillo. (Foto/ Buen día, Colombia)

En los primeros días de noviembre, Koral Costa confirmó su separación con el actor, Omar Murillo, con quien habría durado más de 15 años en su relación.

Artículos relacionados

De acuerdo con la artista, ellos terminaron su matrimonio no por falta de amor, sino porque cada uno tenía caminos diferentes, pues Omar lleva meses en España y por más que Koral quiso viajar, pasaron cosas y este plan no se dio.

Tras su ruptura han nacido muchas especulaciones, por un laod, sobre la razón de su divorcio y también, se ha rumorado sobre la orientación del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa sobre extrañar a Omar Murillo?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, Koral Costa recibió una duda de un seguidor, quién cuestionó si ella todavía extraña a Omar Murillo y cómo se ha sentido tras la separación.

Koral Costa confesó cómo ha vivido su ruptura con Omar Murillo
Koral Costa reveló cómo se siente tras su divorcio con Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Sin palabras, la actriz y cantante respondió, pero lo dijo todo en la manera en que lo hizo, ya que con una bebida en su mano y con una canción, reveló cómo se ha sentido todo este tiempo y, de hecho, cómo está en la actualidad.

Con la canción ‘Uno se cura’ en la versión de Paola Jara, Koral reveló lo que no pudo responder con palabras y así, sus seguidores entendieron, pues en los comentarios le dieron mucho ánimo.

Artículos relacionados

¿Cómo nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?

Tras su divorcio con Koral Costa, Omar Murillo ha estado en el ojo público porque supuestamente, sus gustos cambiaron; de acuerdo con los comentarios en redes, al actor se le ha visto muy cercano a otros hombres y así mismo, él ha dado de qué hablar con sus publicaciones.

Koral Costa reveló cómo se siente tras su divorcio con Omar Murillo
Koral Costa respondió si extraña a Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Cuando surgieron las especulaciones sobre sus preferencias, Murillo rompió el silencio y cuestionó a quienes hablan de él, preguntándose qué tenía de malo que estuviera en una foto con un hombre y también invitó a que las personas no se involucraran en la vida de los demás.

Hasta el momento, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dicho nada directamente sobre el tema, confirmando o desmintiendo su gusto por los hombres, de hecho, no debería ser un tema de conversación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Lo más superlike

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante