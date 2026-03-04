Koral Costa rompe el silencio y revela cómo ha vivido su separación con Omar Murillo

En los primeros días de noviembre, Koral Costa confirmó su separación con el actor, Omar Murillo, con quien habría durado más de 15 años en su relación.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

De acuerdo con la artista, ellos terminaron su matrimonio no por falta de amor, sino porque cada uno tenía caminos diferentes, pues Omar lleva meses en España y por más que Koral quiso viajar, pasaron cosas y este plan no se dio.

Tras su ruptura han nacido muchas especulaciones, por un laod, sobre la razón de su divorcio y también, se ha rumorado sobre la orientación del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Qué dijo Koral Costa sobre extrañar a Omar Murillo?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, Koral Costa recibió una duda de un seguidor, quién cuestionó si ella todavía extraña a Omar Murillo y cómo se ha sentido tras la separación.

Koral Costa reveló cómo se siente tras su divorcio con Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Sin palabras, la actriz y cantante respondió, pero lo dijo todo en la manera en que lo hizo, ya que con una bebida en su mano y con una canción, reveló cómo se ha sentido todo este tiempo y, de hecho, cómo está en la actualidad.

Con la canción ‘Uno se cura’ en la versión de Paola Jara, Koral reveló lo que no pudo responder con palabras y así, sus seguidores entendieron, pues en los comentarios le dieron mucho ánimo.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo aviva rumores de su orientación tras mostrar cercanía con un hombre

¿Cómo nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?

Tras su divorcio con Koral Costa, Omar Murillo ha estado en el ojo público porque supuestamente, sus gustos cambiaron; de acuerdo con los comentarios en redes, al actor se le ha visto muy cercano a otros hombres y así mismo, él ha dado de qué hablar con sus publicaciones.

Koral Costa respondió si extraña a Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Cuando surgieron las especulaciones sobre sus preferencias, Murillo rompió el silencio y cuestionó a quienes hablan de él, preguntándose qué tenía de malo que estuviera en una foto con un hombre y también invitó a que las personas no se involucraran en la vida de los demás.

Hasta el momento, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dicho nada directamente sobre el tema, confirmando o desmintiendo su gusto por los hombres, de hecho, no debería ser un tema de conversación.