La Segura compartió video intentando hablar en inglés y recibió comentarios, ¿qué le dijeron?

La Segura volvió a generar reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que realizó una parodia sobre quienes toman una clase de inglés y cambian su forma de hablar.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Qué mostró La Segura en el video intentando hablar en inglés?

La creadora de contenido caleña mostró un video en el que intentaba en una conversación entre amigas, usar términos en español e inglés e hizo la parodia de cómo sería: “Tu amiga la que toma una clase de inglés y se cree gringa”.

En las imágenes aparece con un look que llamó además la atención de sus seguidores, mientras toma café y simula estar hablando como otra persona, alternando frases en español e inglés.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Durante la grabación, la influenciadora exagera la pronunciación y los gestos al momento de hablar, causando risas por lo que dice.

Posteriormente, se muestra frente a la nevera, donde continúa la parodia utilizando términos en inglés.

La Segura generó reacciones tras publicar parodia sobre hablar en inglés. (Foto: Canal RCN)

Al final del video aparece una segunda persona que la corrige, especialmente cuando pronuncia la palabra “gafas”, mientras La Segura reacciona con un gesto de los que suele hacer en varios de sus videos.

¿Por qué el video de La Segura llamó la atención de sus fanáticos?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios. Más allá de ser un contenido promocional para una marca, lo que causó sensación fueron las expresiones que hizo la caleña al intentar comunicarse en inglés.

Artículos relacionados Juanda Caribe Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémicas y envió contundente mensaje: “Hoy escojo”

Una seguidora escribió con tono jocoso: “Lo importante es los gestos que hagas con la boca, entre más muevas para un lado para otro es mejor y ni qué decir los ojos, más los vires hacia atrás, es genial”.

Mientras otros le recordaban a La Segura el contenido que solía hacer en sus redes sociales, ya que hacía tiempo no veían este tipo de videos de humor que compartía con frecuencia.

La Segura generó reacciones tras publicar parodia sobre hablar en inglés. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios también se leyeron mensajes de seguidores que se identificaron con la escena. “Esa soy yo” y “Ella es la mejor. Me encanta como influencer”, fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación de La Segura.