Melissa Gate rompe el silencio sobre su relación con Karina García: le pidió disculpas

Melissa Gate casi rompen en llanto al hablar de sus excompañeros de La casa de los famosos, pidiéndole disculpas a Karina García.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate aclaró su relación con Karina García y le envió mensaje
Melissa Gate se disculpó con Karina García tras su paso por La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, las redes sociales se revolucionaron por la presencia de la creadora de contenido en el programa de televisión.

Su visita generó revuelo por las palabras que le dijo a Valentino Lázaro, pero también por las pullitas que lanzó para que los participantes se activaran, ya que el público cree que no están dando el contenido que deberían.

Además de su actitud en La casa de los famosos, Melissa volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre sus excompañeros de la temporada pasada.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre sus actitudes en La casa de los famosos Colombia 2025?

Melissa Gate hizo un live a través de sus redes sociales, en donde aprovechó la atención del público para dirigirse a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 2025.

Casi llorando, la creadora de contenido expresó sus disculpas a quienes, según ella, pudo haber ofendido en el reality de convivencia y justificó que el encierro no fue fácil, además que, creyó que no lo iba a lograr.

Melissa Gate confesó que se equivocó con Karina García
Melissa Gate aclaró su relación con Karina García y le envió mensaje. (Foto: Canal RCN)

Reveló que estuvo medicada y que, además, fue un proceso difícil por sus ansias, por eso mismo, rompió el silencio y se dirigió a Karina García.

¿Cuáles fueron las palabras de Melissa Gate para Karina García?

En el mismo live, Melissa Gate nombró a Karina García y le expresó sus disculpas, diciendo que las pusieron en contra, luego de que la panelista de ‘Qué hay pa´ dañar’ se juntara con personas que no se la llevaban con Gate.

Melissa Gate se disculpó con Karina García tras su paso por La casa de los famosos.
Melissa Gate confesó que se equivocó con Karina García. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, la reina de La casa de los famosos Colombia, reveló le hablaron mal de García y se la vendían como “la mala”, pero que, ahora, ella se dio cuenta que no es así.

Por otro lado, Melissa, además de pedirle disculpas, dijo que la quería y que le deseaba lo mejor en todos sus proyectos.

Antes de terminar de hablar sobre el tema, la paisa dijo que su excompañera no ha querido ser su amiga y que pro eso prefirió estar al lado de otras personas y aunque no fue directa, los comentarios en redes especularían que estaría hablando de Yina Calderón.

