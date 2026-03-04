Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Papá de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños en medio de luto: revelan foto inédita junto al cantante

Papá de Yeison Jiménez celebró un año más de vida a casi dos meses de la muerte del cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas
Papá de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños y revelan foto inédita
Papá de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños y revelan foto inédita.

Orlando Jiménez Aristizábal, padre del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños el pasado martes 3 de marzo. El hombre cumplió un año más de vida a pocos días de que se cumplan dos meses de la muerte del artista y tan solo un día después del cumpleaños de su nieta, Thaliana.

¿Cuántos años cumplió Orlando Jiménez, padre de Yeison Jiménez?

Aunque no existe información pública que revele la edad exacta de Orlando Jiménez, padre de Yeison Jiménez, el hombre ya habría entrado en la tercera edad desde hace varios años y el pasado martes 3 de marzo sumó uno más.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo

El hombre, quien no parece estar activo en redes sociales, destacó recientemente en las publicaciones de Lina Jiménez, hermana del artista, quien celebró públicamente a su papá con diversas fotografías y un par de emotivos mensajes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en una de las imágenes apareció el fallecido cantante.

La fotografía en cuestión hace parte de un viaje que Yeison Jiménez realizó tiempo atrás junto a su hermana para cumplir el sueño de su padre de conocer Europa, más específicamente la Torre Eiffel

Junto a la imagen, Lina Jiménez escribió: “Feliz cumpleaños, papá, te amamos”. Así mismo, la mujer resaltó el gran ser humano que es su padre con una selfie en la que ambos posaron mientras sostenían un par de helados.

Orlando Jiménez celebró un año más de vida rodeado del cariño de sus hijos, en una fecha que estuvo acompañada de recuerdos familiares y que volvió a traer a la memoria la presencia de Yeison Jiménez a través de las imágenes compartidas.

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez y su padre?

Pese a tener una infancia poco privilegiada, rodeada de escasez, vi0l3nc1a intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas que llevaron a que padre y madre se separaran, Yeison Jiménez logró reconciliarse con su padre en la adultez, así lo reveló el propio artista en diversas entrevistas.

Durante sus últimos años de vida, Yeison Jiménez vio por su padre económicamente, ayudándolo a sobrellevar una vejez cómoda.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
