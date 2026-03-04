Jessica Cediel generó polémica al presumir que está sana luego de los biopolímeros: “Dios me sanó”

La presentadora colombiana Jessica Cediel volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en las que mostró parte de su cuerpo que fue afectada por la aplicación de biopolímeros.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Qué respondió Jessica Cediel a las críticas?

Jessica Cediel ha hablado durante años sobre las complicaciones de salud que enfrentó tras este procedimiento estético y el proceso médico al que se ha sometido desde entonces.

En esta ocasión, Cediel publicó unas imágenes acompañadas de un mensaje que generó múltiples reacciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

La presentadora inició su publicación con una frase dirigida a uno de los comentarios que recibió: “Siento mucho no poder darle gusto a don Jhon”, escribió, junto a un pantallazo en el que un usuario le decía: “Cuidado que no se le siga pudriendo”.

Jessica Cediel enfrenta nuevas críticas luego de mostrar su proceso superado. (Foto: AFP)

En el mismo mensaje, Cediel hizo referencia a su proceso personal y espiritual. “Por el contrario de sus deseos para mí, Dios me sanó, me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Tengo una colita más sana y hermosa. Y con cicatriz y todo me amo. ¡Lo importante fue que salvé muchas vidas y ahora estoy más bella!”, expresó.

Con las fotografías la presentadora colombiana dejó claro que puede lucir su cuerpo con orgullo tras años de vivir con este inconveniente que dejó en ella muchas marcas físicas y emocionales.

Artículos relacionados Juanda Caribe Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémicas y envió contundente mensaje: “Hoy escojo”

Como era de esperarse, la publicación se llenó de corazones y cientos de comentarios divididos. Muchos reaccionaron con emojis y palabras de apoyo, mientras otros criticaron nuevamente a Jessica Cediel.

¿Por qué Jessica Cediel fue criticada tras mostrar que está sana?

Entre los mensajes que recibió, algunos seguidores cuestionaron la manera en que se muestra en redes sociales.

“Te sigo y me encanta tu contenido, y por eso te lo digo con respeto. Cuando decidimos buscar más de Dios, también somos llamadas a reflejarlo en todo, incluso en cómo nos mostramos”, escribió una usuaria.

Jessica Cediel enfrenta nuevas críticas luego de mostrar su proceso superado. (Foto: AFP)

Otro comentario mencionó: “La Biblia nos recuerda vestirnos con modestia y prudencia. Esto no es una representación de una mujer cristiana”.

Hasta el momento, Jessica Cediel no ha publicado un nuevo pronunciamiento frente a estos comentarios y su publicación continúa generando reacciones entre sus millones de seguidores.