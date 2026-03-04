Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel generó polémica al presumir que está sana luego de los biopolímeros: “Dios me sanó”

Jessica Cediel fue criticada tras mostrar que está sana luego de su proceso por biopolímeros.

Jessica Cediel impacta al mostrar que está sana, pero divide opiniones en redes
Jessica Cediel enfrenta nuevas críticas luego de mostrar su proceso superado. (Foto: AFP)

La presentadora colombiana Jessica Cediel volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en las que mostró parte de su cuerpo que fue afectada por la aplicación de biopolímeros.

¿Qué respondió Jessica Cediel a las críticas?

Jessica Cediel ha hablado durante años sobre las complicaciones de salud que enfrentó tras este procedimiento estético y el proceso médico al que se ha sometido desde entonces.

En esta ocasión, Cediel publicó unas imágenes acompañadas de un mensaje que generó múltiples reacciones.

La presentadora inició su publicación con una frase dirigida a uno de los comentarios que recibió: “Siento mucho no poder darle gusto a don Jhon”, escribió, junto a un pantallazo en el que un usuario le decía: “Cuidado que no se le siga pudriendo”.

Jessica Cediel impacta al mostrar que está sana, pero divide opiniones en redes
En el mismo mensaje, Cediel hizo referencia a su proceso personal y espiritual. “Por el contrario de sus deseos para mí, Dios me sanó, me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Tengo una colita más sana y hermosa. Y con cicatriz y todo me amo. ¡Lo importante fue que salvé muchas vidas y ahora estoy más bella!”, expresó.

Con las fotografías la presentadora colombiana dejó claro que puede lucir su cuerpo con orgullo tras años de vivir con este inconveniente que dejó en ella muchas marcas físicas y emocionales.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de corazones y cientos de comentarios divididos. Muchos reaccionaron con emojis y palabras de apoyo, mientras otros criticaron nuevamente a Jessica Cediel.

¿Por qué Jessica Cediel fue criticada tras mostrar que está sana?

Entre los mensajes que recibió, algunos seguidores cuestionaron la manera en que se muestra en redes sociales.

“Te sigo y me encanta tu contenido, y por eso te lo digo con respeto. Cuando decidimos buscar más de Dios, también somos llamadas a reflejarlo en todo, incluso en cómo nos mostramos”, escribió una usuaria.

Jessica Cediel impacta al mostrar que está sana, pero divide opiniones en redes
Otro comentario mencionó: “La Biblia nos recuerda vestirnos con modestia y prudencia. Esto no es una representación de una mujer cristiana”.

Hasta el momento, Jessica Cediel no ha publicado un nuevo pronunciamiento frente a estos comentarios y su publicación continúa generando reacciones entre sus millones de seguidores.

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

