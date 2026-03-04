Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan videollamada inédita de Yeison Jiménez a casi dos meses después de su muerte

Hermano de Yeison Jiménez compartió inédita videollamada con el cantante a casi dos meses de su muerte.

Yeison Jiménez: revelan emotiva videollamada tras casi dos meses de su partida
Yeison Jiménez: revelan emotiva videollamada tras casi dos meses de su partida. (Foto Canal RCN | Freepik).

A casi dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su hermano Alejandro Jiménez, compartió una inédita videollamada que tuvo con el artista antes de que falleciera.

¿Qué se escucha en la videollamada entre Yeison Jiménez y su hermano, Alejandro Jiménez?

En la noche del pasado martes 3 de marzo, a tan solo días de que se cumplan dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, su hermano Alejandro conmovió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una inédita videollamada que tuvo con el artista antes de la tragedia.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El joven únicamente compartió la grabación de pantalla que hizo en aquella ocasión cuando habló con su hermano, pero no compartió el audio que esta contenía, por lo que no se aprecia qué temas pudieron tocar en esta comunicación que sin duda alguna generó diversos sentimientos entre los internautas.

Sin embargo, lo que sí se alcanza a nota en dicho audiovisual es la complicidad que existía entre Yeison Jiménez y su hermanito menor, pues al parecer, Yeison le habría pedido que mostrara el lugar en el que se encontraba mientras ambos sonreían.

El video fue acompañado con un corto texto en el que Alejandro expresó que siempre conservaría en su memoria las llamadas repentinas que solía recibir por parte del cantante de música popular.

“Me quedaré con tus lindos recuerdos y tus llamadas repentinas (emojis de corazones y un angelito)”, comentó el menor de los hermanos Jiménez.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otras cinco personas que lo acompañaban. El artista abordó su avioneta con matrícula N325FA y casi cinco minutos después de su despegue esta colisionó contra una vereda en Paipa, Boyacá. Tras el impacto, se produjo una explosión.

Según un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la avioneta del reconocido cantante popular sí contaba en su totalidad con el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
