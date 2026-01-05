Fallece influencer durante transmisión en vivo mientras realizaba reto extremo

Un trágico suceso ocurrido durante la noche de Año Nuevo ha generado conmoción en redes sociales y en la comunidad digital en España.

Un influencer y streamer perdió la vida mientras realizaba una transmisión en directo en la que participaba en un reto de alto riesgo relacionado con el consumo de sustancias. El hecho ocurrió ante un grupo reducido de espectadores y reavivó el debate sobre los límites del contenido extremo en plataformas digitales.

La muerte se produjo en medio de una retransmisión que, según medios españoles, formaba parte de una dinámica en la que los participantes pagaban para presenciar este tipo de retos.

¿Quién era el streamer que falleció en vivo?

El influencer fallecido fue Sergio Jiménez Ramos, un streamer catalán de 37 años, originario de Barcelona. En redes sociales y plataformas de transmisión era conocido como ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’, nombres con los que había ganado cierta notoriedad dentro de un circuito de contenido extremo.

Jiménez realizaba transmisiones para un grupo reducido de espectadores, en las que llevaba a cabo retos considerados peligrosos. Según reportes de medios locales, el fallecimiento ocurrió la noche del 31 de diciembre, mientras se encontraba realizando uno de estos desafíos en directo.

El caso llamó la atención no solo por la forma en la que ocurrió la muerte, sino porque el suceso fue presenciado en tiempo real por personas conectadas a la transmisión, quienes quedaron impactadas por lo ocurrido.

¿En qué consistía el reto que el streamer estaba realizando antes de fallecer?

El reto que Sergio Jiménez había aceptado realizar consistía en el consumo de grandes cantidades de alcohol y c0c**n* en un periodo limitado de tiempo. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, el desafío establecía un plazo de tres horas para completar el consumo.

Durante la transmisión, el streamer debía ingerir una botella completa de whisky junto con seis gramos de c0c**n*, una cantidad considerada extremadamente peligrosa. El reto no logró completarse, ya que Jiménez comenzó a presentar complicaciones graves antes de finalizar el tiempo estipulado.

Las autoridades no han detallado oficialmente el momento exacto del fallecimiento durante la transmisión, pero se confirmó que el influencer murió mientras aún se encontraba en el lugar donde realizaba el reto.

Tras lo ocurrido, fue el hermano de Sergio Jiménez quien lo encontró sin vida. Según los reportes, el cuerpo fue hallado con el teléfono móvil aún en la mano, lo que reforzó la versión de que el streamer se encontraba transmitiendo o interactuando con su audiencia en el momento de su muerte.

Las personas que estaban siguiendo la transmisión en directo presenciaron la escena con incredulidad, sin comprender de inmediato la gravedad de la situación. Posteriormente, el suceso fue reportado a las autoridades y confirmado por distintos medios de comunicación.

Según información difundida por La Sexta Noticias, este tipo de transmisiones formaban parte de una dinámica en la que un grupo de personas pagaba para ver al influencer consumir drogas frente a la audiencia. El modelo se basaba en ofrecer contenido extremo a cambio de dinero, aumentando progresivamente el nivel de riesgo para captar atención y generar ingresos.

En el caso de Sergio Jiménez, esta práctica habría sido recurrente, aunque el reto de Año Nuevo superó los límites de lo que su cuerpo podía soportar. Medios españoles señalan que esta prueba en particular fue “demasiado lejos”, marcando un desenlace fatal.