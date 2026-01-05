Piqué vive incómodo momento en la calle tras ser blanco de burlas | VIDEO

El exfutbolista Gerard Piqué volvió a ser protagonista en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que un grupo de mujeres se burla de él en plena vía pública.

El episodio, ocurrido durante un paseo del empresario con amigos, reavivó las reacciones relacionadas con su mediática separación de la cantante barranquillera Shakira, pese a que han pasado más de tres años desde el fin de su relación.

Las imágenes, grabadas desde un vehículo, no tardaron en circular en distintas plataformas digitales, donde usuarios comentaron el hecho y volvieron a poner en el centro de la conversación pública la historia sentimental del exjugador del FC Barcelona.

¿Por qué Gerard Piqué fue objeto de burlas en la calle?

De acuerdo con lo que se observa en el video que se hizo viral, Gerard Piqué caminaba por las calles de Ceuta, ciudad autónoma española, acompañado de un grupo de amigos. El exfutbolista se encontraba recorriendo la zona cuando fue reconocido por dos mujeres que se desplazaban en un vehículo.

Según explicó la usuaria que compartió el video en redes sociales, ella y su amiga intentaron tomarse una fotografía con Piqué, pero el exjugador se negó a acceder a la solicitud. Tras esta situación, las dos mujeres decidieron seguirlo desde su carro y llamar su atención de una manera que no pasó desapercibida.

Lejos de limitarse a grabar el momento, las mujeres optaron por burlarse del exfutbolista mientras lo seguían con el vehículo, generando una situación incómoda que quedó registrada en video y que posteriormente fue compartida en distintas plataformas digitales.

¿Qué hicieron las mujeres a Gerard Piqué?

Según las imágenes difundidas, las mujeres pusieron a todo volumen la BZRP Music Sessions #53, canción interpretada por Shakira junto al productor argentino Bizarrap. El tema, ampliamente conocido, hace referencia directa a la ruptura entre la cantante y Piqué, así como a distintos aspectos de su relación pasada.

Además de reproducir la canción, las ocupantes del vehículo la cantaron en voz alta mientras se acercaban al empresario, exponiéndolo frente a las personas que se encontraban en el lugar. El gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una burla directa relacionada con su vida personal y su mediática separación.

Dos mujeres decidieron poner una canción de Shakira a todo volumen mientras pasaban cerca de Piqué. (Foto Bryan R. Smith / AFP)

¿Cómo reaccionó Piqué ante la situación?

Ante lo ocurrido, Gerard Piqué optó por no reaccionar de manera visible. En el video se aprecia que el exfutbolista continúa caminando sin detenerse, evitando cualquier tipo de confrontación con las personas que lo grababan desde el automóvil.

Durante el trayecto, Piqué mantuvo la cabeza agachada y llevaba una capucha que cubría parcialmente su rostro, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un intento de pasar desapercibido y evitar mayor exposición.

Quienes acompañaban a Piqué sí parecieron notar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes se observa que algunos de ellos voltean a mirar hacia el vehículo, mostrando sorpresa e incluso gracia ante la situación, ya que se rieron de lo ocurrido antes de continuar caminando junto al exfutbolista.

Piqué, quien se encontraba junto a su pareja Clara Chía, no reaccionó ante las provocaciones. (Foto Josep LAGO / AFP)

¿Por qué el video se volvió viral en redes sociales?

La difusión del video generó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron lo ocurrido desde posturas opuestas. Por un lado, muchas personas manifestaron su apoyo a las mujeres que protagonizaron la grabación, interpretando el hecho como una forma de burla vinculada al historial público del exfutbolista y a su mediática separación.

Sin embargo, otros usuarios consideraron que lo sucedido podría interpretarse como un acto de acoso, al tratarse de una situación en la que Piqué fue grabado y expuesto en un espacio público sin responder ni interactuar.