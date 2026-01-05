Famosa actriz busca asistencia médica para morir tras años de trastornos mentales

Una reconocida actriz y comediante canadiense ha hecho pública su intención de acceder a la asistencia médica para morir, luego de enfrentar durante décadas múltiples trastornos de salud mental.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

La historia fue dada a conocer a través de una carta abierta publicada por la propia actriz, en la que expone su recorrido médico, los tratamientos a los que se ha sometido y las razones que la llevaron a solicitar este tipo de ayuda. El testimonio ha generado reacciones tanto de apoyo como de cuestionamiento en la opinión pública.

¿Quién es la actriz que busca asistencia médica para fallecer?

Se trata de Claire Brosseau, actriz y comediante canadiense que ha desarrollado una carrera en el ámbito artístico mientras, de manera paralela, ha enfrentado problemas persistentes de salud mental. Brosseau decidió hacer pública su situación luego de años de tratamientos médicos y terapéuticos que, según ha explicado, no lograron ofrecerle una mejoría sostenida.

De acuerdo con su relato, los primeros episodios relacionados con su salud mental comenzaron en la adolescencia. A los 14 años, inició un consumo problemático de dr0gas y alcohol, situación que llevó a sus padres a buscar ayuda profesional y a ponerla en contacto con un psicoterapeuta. Desde entonces, su vida ha estado marcada por un proceso constante de diagnósticos, intervenciones clínicas y seguimiento médico.

Claire Brosseau es una actriz canadiense que desde los 14 años sufre de episodios relacionados con salud mental. (Foto IA)

Durante más de 30 años, Brosseau ha intentado diferentes alternativas de tratamiento. En sus declaraciones, ha señalado que ha probado más de 25 medicamentos, ha recibido atención psiquiátrica continua, ha participado en distintas terapias psicológicas y también ha recurrido a experiencias con psicodélicos guiados, siempre bajo supervisión. Sin embargo, sostiene que ninguna de estas opciones le ha brindado un alivio significativo ni duradero.

¿Qué reveló la actriz sobre su estado de salud mental?

En una carta abierta publicada el año pasado en su cuenta de Substack, Brosseau expuso con detalle su experiencia personal. En el texto, explicó que su lucha con la enfermedad mental ha sido constante y que, a lo largo de los años, ha enfrentado episodios de profundo sufrimiento emocional.

En esa misma publicación, la actriz reveló que ha tenido varios intentos de suicidi0, un dato que decidió compartir públicamente como parte de su argumento para solicitar asistencia médica para morir. Según expresó, su situación no responde a una crisis puntual, sino a un desgaste prolongado que se ha extendido por décadas.

Brosseau afirmó que, en su día a día, convive con impulsos de aut0lesión y que, cuando puede, se provoca daño físico de manera severa. En este contexto, señaló que considera que un proceso regulado y supervisado evitaría un final violent0 o descontrolado.

En 2021, Claire Brosseau solicitó formalmente acceder al programa MAID (Medical Assistance in Dying), un mecanismo legal en Canadá que permite a ciertos pacientes recibir medicación para poner fin a su vida bajo estrictas condiciones médicas y legales.

Actualmente, este programa está destinado principalmente a personas con enfermedades físicas graves y terminales. La legislación vigente no contempla a pacientes cuya única condición sea un trastorno de salud mental. En el caso de Brosseau, aunque enfrenta múltiples diagnósticos psiquiátricos, se encuentra físicamente sana, lo que la excluye del marco legal actual.

No obstante, el gobierno canadiense ha previsto una expansión de la ley, la cual permitiría incluir a personas con enfermedades mentales como condición principal. Esta modificación está programada para entrar en vigor en marzo de 2027.

En sus declaraciones públicas, la actriz ha manifestado que considera que la espera prolonga su sufrimiento. En uno de sus mensajes expresó: “Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, dejando clara su postura frente al proceso legal.

¿Cuáles son los trastornos que padece Claire Brosseau?

Según ha explicado la propia actriz, su primer diagnóstico fue el de depresión maníaca, condición que marcó el inicio de una larga lista de evaluaciones clínicas. Con el paso de los años, los especialistas le han diagnosticado distintos trastornos, entre ellos trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, abuso de sustancias e ideación su1cida crónica, además de otros problemas relacionados con la salud mental.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el hijo de 5 años de reconocido influencer y comediante tras contraer gripa

Brosseau ha señalado que estos diagnósticos no solo han afectado su bienestar emocional, sino también su funcionalidad cotidiana y su calidad de vida. A pesar de seguir los tratamientos recomendados por profesionales durante décadas, sostiene que su condición no ha mostrado una mejora significativa.