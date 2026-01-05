Falleció el hijo de 5 años de reconocido influencer y comediante tras contraer gripa

Un reconocido influencer católico y comediante estadounidense confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hijo de cinco años, luego de enfrentar un severo cuadro de gripa que derivó en complicaciones médicas.

La noticia fue dada a conocer por el propio creador de contenido, quien utilizó su cuenta oficial para informar a sus seguidores sobre la pérdida y agradecer el apoyo recibido durante los días en los que su hijo permaneció hospitalizado.

El caso generó impacto entre la comunidad digital, ya que el influencer había compartido previamente actualizaciones constantes sobre el estado de salud del menor, solicitando oraciones y mensajes de apoyo mientras la familia atravesaba una situación crítica.

¿Quién era el reconocido comediante e influencer que perdió a su hijo?

El influencer es Paul J. Kim, un comediante y creador de contenido católico estadounidense que anunció públicamente el fallecimiento de su hijo de cinco años, Micah, ocurrido el 31 de diciembre. La noticia fue compartida por el propio Kim, quien explicó que se trataba de una pérdida devastadora para él y su familia.

Días después, el jueves 1 de enero, Paul J. Kim publicó un video en su cuenta de Instagram en el que amplió la información sobre lo sucedido. En el mensaje, relató que su hijo había luchado durante varios días contra la enfermedad, pero que finalmente falleció. En ese mismo video, el influencer utilizó una expresión de carácter religioso para referirse a la muerte del menor, señalando que había ido a “la casa de nuestro padre”.

El contenido fue acompañado por un pasaje de la Biblia, en el que Kim pidió a su hijo que rezara por ellos. En el mismo mensaje, expresó el profundo dolor que atraviesa, pero también compartió su visión religiosa sobre la muerte de Micah, señalando que cree que su hijo se encuentra en el cielo ayudando a Jesús.

Paul J. Kim confirmó el fallecimiento de su hijo Micah luego de luchar por 11 días. (Foto FreePik)

En su publicación, Paul J. Kim aseguró que extraña profundamente a su hijo, pero que se siente orgulloso de lo que considera un propósito espiritual en la vida del menor. En uno de los mensajes compartidos en Instagram, escribió:

“Te amo y te extraño muchísimo. Pero estoy muy orgulloso de ver a Dios obrar en ti y a través de ti. Estás haciendo lo que papá solo desearía poder hacer por Jesús”, compartió en un mensaje en Instagram.

Durante el video, el influencer también reveló que Micah luchó por 11 días, un periodo que describió como extremadamente difícil tanto para el niño como para su familia. Asimismo, expresó que este ha sido el momento más complejo que ha enfrentado en su vida, afirmando que el dolor continúa presente.

“Este tiempo increíblemente difícil, imposible para nuestra familia. Ha sido lo más difícil que he pasado en mi vida y sigue siéndolo”

El influencer también pidió respeto y privacidad para él y sus seres queridos, con el fin de poder atravesar el proceso de duelo y despedirse de Micah sin exposición constante.

Paul J. Kim continuó compartiendo mensajes en los que reiteró su creencia de que su hijo se encuentra en el cielo. En una de sus publicaciones, afirmó:

“Micah ya está en el Cielo trabajando, en serio, tantos testimonios, tantas formas en que Dios está usando la luz en mi hijo de cinco años para verdaderamente salvar almas y cambiar el mundo”

¿Cuál fue la causa de muerte de Micah, el hijo del influencer Paul J. Kim?

El 21 de diciembre, Paul J. Kim había informado a sus seguidores que su hijo atravesaba una emergencia médica. En actualizaciones previas, explicó que Micah sufría un caso muy severo de influenza, el cual derivó en complicaciones graves como sepsis y convulsiones.

Micah sufrió de influenza que luego derivó a sepsis y convulsiones. (Foto Freepik)

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los médicos decidieron colocar al menor en soporte vital. Posteriormente, el influencer reveló que los escáneres médicos indicaban que la actividad cerebral de su hijo “no estaba presente”, información que fue compartida de manera directa con sus seguidores.

Durante esos días, Kim utilizó sus redes sociales para publicar constantes actualizaciones sobre el estado de salud de Micah, solicitando oraciones y apoyo. En estos mensajes, relataba la evolución del menor, destacaba su fortaleza para resistir el proceso médico y mencionaba que varios sacerdotes habían acudido a rezar con la familia.

Según explicó, también se realizaron rituales religiosos, incluyendo la administración del sacramento de la confirmación, como parte del acompañamiento espiritual durante la hospitalización. Finalmente, tras más de una semana de lucha, se confirmó el fallecimiento del niño, cerrando un proceso que fue seguido de cerca por miles de personas en redes sociales.