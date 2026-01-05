Reconocido actor coreano falleció luego de padecer una larga enfermedad

El mundo del cine en Corea del Sur se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una de sus figuras más representativas. La noticia generó una ola de reacciones entre colegas, seguidores y medios especializados, quienes destacaron la trayectoria y el impacto del actor dentro de la industria audiovisual del país asiático.

Su muerte marca el cierre de una etapa importante para el cine coreano, en el que su nombre estuvo presente durante varias décadas.

La información sobre su fallecimiento fue confirmada de manera oficial por su agencia, quien utilizó las redes sociales para comunicar la noticia al público.

¿Quién era el reconocido actor que falleció?

El actor era Ahn Sung-Ki, una figura ampliamente reconocida dentro del cine y la televisión surcoreana. A lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los intérpretes más prolíficos del país, siendo además un miembro destacado de su academia por la variedad de papeles que asumió en series y películas de diferentes géneros.

Ahn Sung-Ki era conocido también como “el actor de la nación”, un apodo que surgió debido a su constante presencia en producciones audiovisuales y a la cercanía que logró con el público. Según los registros, participó en más de 100 producciones coreanas, una cifra que lo posiciona como uno de los actores más activos en la historia del país. Al momento de su fallecimiento, el actor tenía 74 años.

El actor que falleció era Ahn Sung-Ki, una figura ampliamente reconocida dentro del cine y la televisión surcoreana. (Foto Jung Yeon-je / AFP)

Su agencia se pronunció a través de un comunicado en el que resaltó su compromiso con la actuación y su aporte a la cultura popular.

“Ahn Sung-Ki fue una persona que ha marcado la historia de la cultura popular coreana con un profundo sentido de misión y una constante dedicación a la actuación [...] Su actuación siempre ha estado centrada en las personas y la vida, y a través de sus innumerables obras, ha transmitido una profunda resonancia y consuelo a través de las edades y generaciones” declaró su agencia en un comunicado.

¿Cuál fue la causa de muerte de Ahn Sung-Ki?

De acuerdo con lo informado por medios locales, el actor venía enfrentando desde hace varios años un cáncer de sangre. Aunque el comunicado oficial no especificó el tipo exacto de la enfermedad que padecía, sí confirmó que se trataba de una condición que había requerido un tratamiento prolongado y que representó una lucha constante para el actor y su entorno cercano.

Ahn Sung-Ki falleció el lunes 5 de enero en un hospital universitario de Corea del Sur, donde se encontraba recibiendo atención médica.

¿En qué producciones salió Ahn Sung-Ki?

A lo largo de sus 60 años de carrera, Ahn Sung-Ki participó en más de 100 películas, consolidándose como un referente del cine coreano. Su acercamiento a la actuación comenzó desde temprana edad, ya que a los seis años debutó en la película “Twilight Train”, una experiencia que marcaría el inicio de una extensa trayectoria en la industria.

Desde ese momento, el actor continuó vinculado de manera ininterrumpida al mundo de la actuación, participando tanto en producciones cinematográficas como televisivas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran títulos como Silmido, Radio Star, Manda y Good, Windy Days, proyectos que lograron reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Su última aparición en el cine fue en la película Birth, estrenada en 2022, con la que cerró oficialmente su carrera artística. A lo largo de los años, su trabajo fue ampliamente reconocido por la crítica, lo que se tradujo en múltiples premios y distinciones en Corea del Sur.

Ahn Sung-Ki obtuvo docenas de galardones, incluyendo cinco Grand Bell Awards, considerados el equivalente a los premios Oscar en Corea, un logro que hasta la fecha no ha sido alcanzado por ningún otro actor surcoreano. A pesar del reconocimiento popular y mediático, el propio actor expresó en entrevistas que no se sentía cómodo con el apodo de “actor de la nación” y que prefería ser visto simplemente como un actor de cine más.

Ahn Sung-ki era también conocido como "el actor del país" por su gran trayectoria en el cine. (Foto FreePik)

¿Qué reacciones generó el fallecimiento del actor en Corea del Sur?

El fallecimiento de Ahn Sung-Ki provocó múltiples mensajes de condolencia, entre ellos el del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien le rindió homenaje a través de sus redes sociales.

“Expreso mis más sinceras condolencias por la muerte de Ahn Sung-Ki, quien dejó una gran huella en la historia del cine coreano y las artes culturales. [...] Ya extraño tu cálida sonrisa y tu gentil voz. Rezo con todo mi corazón que descanses en paz.”, expresó el mandatario en sus redes.

Su partida deja un vacío importante en la industria audiovisual del país y reafirma el impacto de una carrera que se extendió por más de seis décadas.