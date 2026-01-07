J Balvin causa furor tras hacer enojar a una mujer mayor en transporte público sin que ella lo reconociera

J Balvin se robó todas las miradas en redes sociales con un divertido video en el que viaja en un carro de servicio junto a una mujer mayor que no lo reconoce y termina enojándose con él.

¿En qué video aparece J Balvin viajando en un carro de servicio con una mujer mayor que no lo reconoce?

El artista antioqueño José Álvaro Osorio, conocido mundialmente como J Balvin, apareció recientemente en un video del creador de contenido Miguel Henao Show, donde ambos se unieron para hacerle una broma a una mujer mayor que había solicitado un servicio de transporte.

J Balvin se unió a un reconocido creador de contenido para hacerle una broma a una mujer mayor que se movilizaba en un carro de servicio. (Foto: Meg Oliphant/Getty Images/AFP)

En el clip, publicado en YouTube y que ya supera las 35 mil visualizaciones, se observa cómo Miguel recoge a la usuaria, quien aparentemente viajaba con su nieta, para comenzarle a contar con total confianza que su novia le ha sido infiel.

La mujer le sigue la conversación, le da consejos y se muestra comprensiva, hasta que la situación cambia de tono cuando él finge llamar a su pareja y asegura que, por dejarla, estrellaría el carro con pasajeros a bordo.

Minutos más tarde, se observa cuando aparece J Balvin, a quien la mujer, que dijo llamarse Gloria, no reconoce en ningún momento y acepta que viaje con ellos, sin esperarse que el cantante la haría enojar de nuevo.

¿Por qué se enojó la mujer que viajaba en un carro de servicio con J Balvin?

Apresurada por llegar a su cita, la mujer se enoja con el intérprete de 'Rojo' luego de confesar que había sido infiel una vez en su vida, y él comenzará a indagar como había sido aquella situación.

Ay, cuente el chisme, ¿se dieron los piquitos?", le pregunta J Balvin mientras ella le hace gestos de incomodidad.

El malestar de la mujer aumentó cuando el cantante, sin revelar su identidad, le pidió de manera insistente que le diera un beso. Esto provocó que Gloria reaccionara molesta, diciendo algunas groserías y expresando su inconformidad por el recorrido, ya que no entendía por qué habían dado tantas vueltas para llegar a su destino.

Finalmente, la usuaria se baja del vehículo, paga el servicio y, pese al enojo vivido durante el trayecto, se despide dándoles un beso a ambos hombres, cerrando el video con un momento inesperado.

J Balvin logró hacer enojar a la mujer, quien al final le regaló un beso. (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

¿Cómo reaccionaron en los comentarios de YouTube al video de J Balvin con una mujer mayor en un carro de servicio?

Varios usuarios manifestaron que les gustó ver a J Balvin participar en la broma que terminó incomodando a la usuaria, mientras que algunos expresaron que aunque no son seguidores de su música, valoraron que el artista se uniera a este tipo de momentos de humor que ya se han vuelto virales.