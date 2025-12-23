La chaqueta de J Balvin con la Virgen que desató furor en el show de Bad Bunny

J Balvin volvió a acaparar titulares, esta vez no solo por su música, sino por el potente mensaje cultural que llevó al escenario durante uno de los conciertos más comentados del año.

El colombiano sorprendió al aparecer como invitado especial en una de las presentaciones de Bad Bunny en Ciudad de México, un momento que ya de por sí era histórico por el reencuentro entre ambos artistas, pero que terminó de consolidarse gracias a un detalle visual cargado de simbolismo, la chaqueta que eligió para salir a escena.

¿Por qué la aparición de J Balvin fue tan significativa?

La presencia del artista paisa sobre el escenario no solo sorprendió al público, sino que representó un cierre simbólico a años de especulaciones sobre un distanciamiento con Bad Bunny.

Ambos compartieron abrazos, sonrisas y un breve repertorio musical que desató la euforia del estadio, dejando claro que los ciclos se cierran mejor desde el respeto y la madurez.

Este gesto fue leído como una reconciliación pública que trasciende lo personal y envía un mensaje poderoso a la industria musical, el éxito no está reñido con la evolución emocional ni con la capacidad de dejar atrás diferencias.

¿Qué mensaje transmitió la chaqueta que usó J Balvin en el escenario?

Más allá de la música, el look de J Balvin se robó todas las miradas, el cantante apareció con una chamarra de piel de inspiración mexicana, una prenda que combinaba estética urbana con símbolos profundamente arraigados en la cultura del país anfitrión.

J Balvin apareció en el escenario con una chamarra de piel diseñada en México. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

En la parte frontal se leía la palabra “México”, acompañada de un diseño que evocaba plumas de quetzal, mientras que en la espalda destacaba una imagen de la Virgen de Guadalupe.

En un escenario internacional y frente a miles de asistentes, J Balvin optó por rendir homenaje a la identidad mexicana desde la moda, integrando respeto, admiración y arte en una sola pieza.

¿Quién está detrás del diseño de la chaqueta de J Balvin que conquistó al público?

La chaqueta fue diseñada por Kiko Báez, creador mexicano y fundador de Exclusivos Báez, un taller especializado en prendas de piel hecho a mano, la pieza fue confeccionada especialmente para J Balvin, con detalles personalizados y un proceso artesanal que refleja el talento nacional.

El diseño fue creado por Kiko Báez, de Exclusivos Báez, originario de Tijuana. Foto | Alexander Tamargo.

El diseñador, originario de Tijuana, compartió en redes sociales lo que significó este momento para su carrera, describiéndolo como la materialización de un sueño que comenzó años atrás.

Así, la aparición de J Balvin en el concierto de Bad Bunny no fue solo un acto musical, sino una declaración cultural.