Última esposa de Diomedes Díaz conmueve al recordarlo con fotos inéditas: "Te extraño sin escándalos"

Última esposa de Diomedes le rindió tributo por su fallecimiento con fotografías inéditas y un mensaje cargado de sentimiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Consuelo Martínez conmemora los 12 años del fallecimiento de Diomedes Díaz.
Consuelo Martínez conmemora los 12 años del fallecimiento de Diomedes Díaz con fotografías inéditas. (Foto de Freepik)

Consuelo Martínez recordó con profunda emoción a Diomedes Díaz en el aniversario número 12 de su fallecimiento, compartiendo imágenes inéditas y un mensaje que conmovió a sus seguidores.

Consuelo Martínez confiesa que aún extraña a Diomedes Díaz.
Consuelo Martínez confiesa que aún extraña a Diomedes Díaz a 12 años de su deceso. (Foto de Freepik)

La publicación se convirtió en un homenaje que revive la memoria del Cacique de La Junta y su legado familiar.

¿Cómo conmemoró Consuelo Martínez los 12 años del fallecimiento de Diomedes Díaz?

La última esposa de Diomedes compartió un feed con fotografías inéditas del cantante.

En las imágenes se le puede ver a Diomedes compartiendo con Consuelo y con los tres hijos fruto de esa relación.

También muestra al artista con su Grammy que ganó en el 2010 con su álbum "Listo pa’ la foto", además de momentos en sus días de enfermedad.

El mensaje que acompañó las imágenes fue un testimonio de amor y resiliencia.

Consuelo expresó que han pasado doce años pero no ha podido dejar de amar al cantante, que aprendió a vivir con la herida de su partida y que sus hijos son su mayor orgullo y motor.

Además, aseguró que Diomedes le enseñó el valor de la lealtad y que siempre lo recordará como el amor de su vida, sin escándalos ni dramatismos.

“Se que desde donde estás puedes verme, sabiendo que no me rendí. Que sigo de pie. Que hago lo mejor que puedo con lo que la vida me a dejado. Que he honrado tu nombre, tu amor el hogar y la familia que formamos. Te extraño sin escándalo, sin dramatismos. Te extraño como se extraña lo que fue hogar. Lo que fue un gran amor un gran sentimiento lo que fue fuiste y seguirás siendo en mi vida, Y eso mi gran y único amor es y será para siempre …sé que Dios te tiene en el mejor lugar”, escribió Consuelo Martínez en su publicación.

¿De qué murió Diomedes Díaz?

El 22 de diciembre de 2013, Diomedes Díaz murió en su casa en Valledupar a los 56 años.

La causa oficial de su deceso fue un paro cardiorrespiratorio. El artista llevaba varios años con problemas de salud, especialmente afecciones cardíacas y respiratorias que se habían agravado con el tiempo.

Su estilo de vida marcado por excesos, sumado a una condición física cada vez más frágil, contribuyó a que su organismo no resistiera más.

En sus últimos meses se le veía con dificultades para presentarse en conciertos y con un semblante deteriorado, lo que anticipaba que su estado era delicado.

Su muerte fue un golpe para el vallenato, pues se trataba del cantante más influyente del género, con una trayectoria que lo convirtió en ídolo popular y referente cultural. La noticia generó un duelo nacional y consolidó su figura como leyenda.

Consuelo Martínez deja emotivo mensaje a Diomedes.
Consuelo Martínez deja emotivo mensaje a Diomedes Díaz a través de sus redes sociales. (Foto de Freepik)
