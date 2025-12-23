Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Manuela QM se sintió celosa de Karina García tras su encuentro con Blessd? Esto opinan los fans

Los seguidores reaccionaron al gesto de Manuela QM con Westcol y aseguran que su decisión refleja incomodidad y celos.

Por: Juan Sebastián Camargo
Manuela QM se molestó con Westcol.
Manuela QM se molestó con Westcol, según los internautas. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Manuela QM, novia del cantante Blessd, causó revuelo en redes sociales por un gesto con el streamer Westcol.

Karina García causa molestias a Manuela QM.
Karina García causa molestias a Manuela QM tras saludar a Blessd. (Foto Canal RCN)

Hace unos días, se hizo viral un momento donde Blessd llega a donde está Westcol con Karina García, expareja del cantante.

¿Manuela QM se sintió celosa del encuentro entre Blessd y Karina García?

Blessd saludó a Karina de beso en la mejilla y las redes no perdonaron, pues tras esta situación, Manuela QM decidió dejar de seguir a Westcol, lo que ha sido interpretado por los internautas como una muestra de desacuerdo y molestia por parte de la influenciadora.

Aunque ninguno de los tres ha salido a hablar al respecto, las redes sociales aseguran que Manuela se sintió celosa.

La escena se convirtió rápidamente en tema de conversación y abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre la relación entre Blessd y Manuela.

Mientras tanto, Karina y Westcol se han mostrado muy cercanos, generando aún más comentarios en torno a la dinámica entre los protagonistas de este triángulo.

Durante el fin de semana, Karina y Westcol compartieron momentos que no pasaron desapercibidos.

La química entre ambos fue evidente y las declaraciones de la modelo alimentaron las especulaciones.

Karina comentó que estaba buscando pareja entre los 25 y 30 años y elogió a Westcol, asegurando que estaba “muy papacito” y que había tenido una notable mejoría física.

Estas palabras fueron interpretadas por muchos como insinuaciones románticas, lo que desató una ola de comentarios.

Sin embargo, Karina aclaró que entre ella y el streamer solo existe una buena amistad, refiriéndose a ambos como “los funables favoritos del público”.

Aun así, la percepción de los internautas se mantuvo dividida, con algunos convencidos de que podría existir algo más allá de la amistad.

¿Qué expresó Westcol sobre Yina Calderón?

Westcol no solo ha estado en el centro de atención por su cercanía con Karina, sino también por sus declaraciones contra Yina Calderón y su comunidad digital.

En una entrevista, el streamer aseguró que entre los seguidores de Yina “no debe existir nadie con plata” y los calificó como una comunidad sin criterio.

Estas palabras lo pusieron en el ojo del huracán y generaron fuertes críticas.

Mientras tanto, Blessd acaba de regresar de su gira por Europa, donde estuvo acompañado de Manuela.

Aunque los internautas insisten en que la relación podría estar atravesando dificultades tras la viralización del clip.

Karina García estuvo muy cercana a Westcol.
Karina García estuvo muy cercana a Westcol generando rumores. (Foto Canal RCN)
