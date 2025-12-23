¿Yina Calderón tiene nueva pareja? Video despierta rumores sobre un nuevo romance

Yina Calderón volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores luego de compartir en sus historias de Instagram un video que muchos interpretaron como una posible señal sobre su vida sentimental.

La empresaria apareció cantando una reconocida canción de Karol G, lo que de inmediato desató comentarios y especulaciones sobre si estaría estrenando nuevo romance.

El clip no tardó en hacerse viral entre sus seguidores, quienes analizaron cada palabra del video en busca de pistas sobre un posible nuevo amor en la vida de la influenciadora.

Yina Calderón compartió video que encendió las redes con rumores. (Foto Canal RCN)

¿Yina Calderón tiene nueva pareja?

En el video se observa a la huilense interpretando el tema de Karol G titulado “Mi ex tenía razón”. La atención de sus seguidores se centró específicamente en un fragmento de la letra que Calderón enfatizó:

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor… mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿pa’ qué le digo que no? si me lo hace mejor”.

Esta publicación ha desatado una serie de especulaciones entre los usuarios de plataformas digitales, quienes interpretan el uso de esta canción como una posible alusión a una nueva relación amorosa que la empresaria estaría manteniendo en secreto.

¿Quiénes son las exparejas de Yina Calderón?

A pesar del revuelo causado por el video, la realidad es que la empresaria actualmente no ha presentado formalmente a una pareja sentimental ante el público. Yina ha optado por mantener un perfil más reservado en los últimos meses en lo que respecta a su intimidad, aunque no ha dejado de expresar qué es lo que busca en un compañero de vida.

En una transmisión en vivo previa al esperado enfrentamiento mediático que tendría con Andrea Valdiri para el evento organizado por WestCol, la creadora de contenido nacida en Huila se sinceró sobre sus preferencias actuales. En dicha conversación, la "opita" fue directa y profunda al describir a su hombre ideal: busca un “polo a tierra”.

Para Yina, el físico o la fama parecen haber pasado a un segundo plano. Según sus declaraciones, anhela un compañero con quien pueda mantener conversaciones intelectuales y profundas sobre temas serios, alejados del ruido y la superficialidad del mundo del entretenimiento digital en el que ella se desenvuelve diariamente.

“Yo busco un man que en mi casa yo pueda hablar de política, medicina, de otro tipo de cosas que no sea esto que yo vivo todo el tiempo”, confesó, dejando claro que su prioridad es encontrar estabilidad mental y emocional fuera de las cámaras.

En el pasado, Yina ha protagonizado diversas relaciones que han marcado su vida pública. La más reciente y conocida fue con un hombre llamado Andrés Arévalo, un noviazgo que inició en 2022 y se extendió por poco más de un año.

Sin embargo, el final de esta historia fue abrupto y dramático. Según el relato de la propia Yina, todo terminó tras una noche de copas en la que ella no le contestó las llamadas. Al día siguiente, Arévalo decidió poner fin a la relación de manera radical, llevándose todas sus pertenencias del apartamento que compartían.

Pero su historial no termina ahí. Años atrás, Yina estuvo involucrada sentimentalmente con figuras de la farándula nacional que generaron grandes titulares:

Piter Albeiro: Según las declaraciones de la empresaria, hace unos 12 años mantuvo un romance con el reconocido humorista. Ella asegura que él fue su "gran amor", pero afirma que en ese momento no sabía que el comediante estaba casado. Al enterarse y terminar el vínculo, Yina confesó que sufrió la "tusa" más dura y dolorosa de su vida.

Según las declaraciones de la empresaria, hace unos 12 años mantuvo un romance con el reconocido humorista. Ella asegura que él fue su "gran amor", pero afirma que en ese momento no sabía que el comediante estaba casado. Al enterarse y terminar el vínculo, Yina confesó que sufrió la "tusa" más dura y dolorosa de su vida. "El Negro": También se le vinculó con un hombre apodado de esta manera. No obstante, sobre esta relación se desconoce su nombre de pila y no trascendió mucha información sobre el tiempo que compartieron.

También se le vinculó con un hombre apodado de esta manera. No obstante, sobre esta relación se desconoce su nombre de pila y no trascendió mucha información sobre el tiempo que compartieron. Legarda : En una revelación que sorprendió a muchos, Yina afirmó haber tenido un vínculo sentimental con el fallecido cantante Legarda poco antes del año 2018.

: En una revelación que sorprendió a muchos, Yina afirmó haber tenido un vínculo sentimental con el fallecido cantante Legarda poco antes del año 2018. Giovanny Ayala: Finalmente, uno de los capítulos más polémicos fue su relación con el cantante de música popular. Yina describe este periodo como una etapa difícil, pues asegura que ella estaba completamente entregada y enamorada, mientras que él no la tomó en serio. Por su parte, Ayala ha salido en repetidas ocasiones a desmentir que dicho romance haya ocurrido.