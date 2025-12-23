Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Yina Calderón estará en la tercera temporada de La casa de los famosos?: Esto dijo

Un video junto a Juanse Laverde volvió a poner a Yina Calderón en el centro de los rumores sobre la nueva temporada del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón en la casa de los famosos
¿Yina Calderón estará en la tercera temporada de La casa de los famosos?: Esto dijo. (Foto Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está a punto de comenzar y la expectativa entre los televidentes crece con cada nuevo detalle que se conoce. El regreso del reality promete sorpresas, retos renovados y dinámicas que pondrán a prueba tanto a los famosos como al público.

En medio de esta expectativa, un reciente video compartido en redes sociales despertó rumores sobre una posible participación de Yina Calderón en la edición 2026 del programa.

¿Yina Calderón estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanse Laverde, uno de los participantes confirmados por El Jefe, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a Yina Calderón.

Durante la conversación, el cantante le comenta que su intención es estar tranquilo dentro de la casa, a lo que Yina le responde que no quiere verlo relajado y le advierte que no puede convertirse en un “mueble” dentro del reality.

Entre risas, Juanse asegura que no será un mueble, dejando claro que su paso por la competencia estará cargado de contenido. En ese momento, Yina lanza una frase que no pasó desapercibida: “De pronto nos vemos”. Ante la pregunta directa de Juanse sobre si ella ingresará, la influenciadora responde con un ambiguo “no se sabe” y se retira del video sin dar más detalles.

Este comentario fue suficiente para que surgieran especulaciones sobre una posible aparición de Yina Calderón, ya sea como invitada especial o en una dinámica como el congelado de alguno de los participantes. Hasta ahora, la creadora de contenido no ha confirmado ni desmentido su participación.

Juanse Laverde en la casa de los famosos Colombia
Juanse Laverde prometió no ser un "mueble" dentro de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde es un cantante y compositor colombiano de 19 años que alcanzó reconocimiento nacional tras ganar un concurso musical. Desde entonces, ha impulsado su carrera artística tanto en Colombia como en el exterior.

El joven artista ha manifestado su emoción por ingresar al reality, al que considera una pausa en su agitada rutina de viajes. Además, se describe como una persona relajada, poco conflictiva y aseguró que no buscará enfrentamientos dentro de la casa, a menos de que otros participantes lo provoquen.

¿Cuándo comienza La casa de los famosos Colombia 2026?

La tercera temporada del reality iniciará el próximo 12 de enero, fecha en la que se abrirán nuevamente las puertas de la casa más famosa del país.

Los participantes competirán por el título y el premio final que entrega el programa.

Participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026

El público eligió a ocho concursantes:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torrex
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz

Por su parte, El Jefe seleccionó directamente a:

  • Manuela Gómez
  • Campanita
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Alejandro Estrada
  • Juanse Laverde
  • Renzo Meneses
Participantes confirmados la casa de los famosos
Hasta el momento, son 15 los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)
