¿Yina Calderón estará en la tercera temporada de La casa de los famosos?: Esto dijo

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está a punto de comenzar y la expectativa entre los televidentes crece con cada nuevo detalle que se conoce. El regreso del reality promete sorpresas, retos renovados y dinámicas que pondrán a prueba tanto a los famosos como al público.

En medio de esta expectativa, un reciente video compartido en redes sociales despertó rumores sobre una posible participación de Yina Calderón en la edición 2026 del programa.

¿Yina Calderón estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanse Laverde, uno de los participantes confirmados por El Jefe, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a Yina Calderón.

Durante la conversación, el cantante le comenta que su intención es estar tranquilo dentro de la casa, a lo que Yina le responde que no quiere verlo relajado y le advierte que no puede convertirse en un “mueble” dentro del reality.

Entre risas, Juanse asegura que no será un mueble, dejando claro que su paso por la competencia estará cargado de contenido. En ese momento, Yina lanza una frase que no pasó desapercibida: “De pronto nos vemos”. Ante la pregunta directa de Juanse sobre si ella ingresará, la influenciadora responde con un ambiguo “no se sabe” y se retira del video sin dar más detalles.

Este comentario fue suficiente para que surgieran especulaciones sobre una posible aparición de Yina Calderón, ya sea como invitada especial o en una dinámica como el congelado de alguno de los participantes. Hasta ahora, la creadora de contenido no ha confirmado ni desmentido su participación.

Juanse Laverde prometió no ser un "mueble" dentro de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde es un cantante y compositor colombiano de 19 años que alcanzó reconocimiento nacional tras ganar un concurso musical. Desde entonces, ha impulsado su carrera artística tanto en Colombia como en el exterior.

El joven artista ha manifestado su emoción por ingresar al reality, al que considera una pausa en su agitada rutina de viajes. Además, se describe como una persona relajada, poco conflictiva y aseguró que no buscará enfrentamientos dentro de la casa, a menos de que otros participantes lo provoquen.

¿Cuándo comienza La casa de los famosos Colombia 2026?

La tercera temporada del reality iniciará el próximo 12 de enero, fecha en la que se abrirán nuevamente las puertas de la casa más famosa del país.

Los participantes competirán por el título y el premio final que entrega el programa.

Participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026

El público eligió a ocho concursantes:

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Por su parte, El Jefe seleccionó directamente a:

Manuela Gómez

Campanita

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Alejandro Estrada

Juanse Laverde

Renzo Meneses