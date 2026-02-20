Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma conmovió al homenajear a Yeison Jiménez en Premios lo Nuestro: “te extrañamos mucho”

Yeison Jiménez fue homenajeado en Premios lo Nuestro, en donde Maluma conmovió con sus palabras dedicadas a su colega.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Maluma dedicó sentidas palabras a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro
Maluma recordó a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro. (Foto/ Canal RCN -AFP/ Martin Bernetti)

El sábado 10 de enero, una lamentable noticia sacudió al país tras conocerse que Yeison Jiménez había perdido la vida en medio de un accidente aéreo, cuando viajaba desde Boyacá, hasta Antioquia.

El cantante iba en su avioneta con cinco integrantes más de su equipo, quienes además de hacer parte de su trabajo, eran sus amigas y familia, pues estaba su primo Juan Manuel, con quien había crecido.

Tras su muerte, diariamente, el artista sigue siendo recordado por sus seres amados, amigos y fanáticos, quienes no dejarán que su legado termine y por eso mismo, Jiménez ha recibido homenajes y palabras de parte de sus colegas.

¿Cuáles fueron las palabras de Maluma para Yeison Jiménez en los Premios lo Nuestro?

En la noche del jueves 19 de enero, en Miami se llevó a cabo la gala de Los Premios lo Nuestro, en donde se premiaron a los artistas de Latinoamérica.

En la conmemoración, Maluma aprovechó el micrófono para rendirle un homenaje a su colega y amigo, Yeison Jiménez, con quien colaboró en su canción ‘Con el corazón’, tema que se lanzó en los últimos días y que, desafortunadamente el cantante no logró disfrutar.

Maluma recordó a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro.
Maluma homenajeó a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro. (AFP/ Robyn Beck)

Maluma dijo: “En los primeros días de este año se nos fue un gran hermano, Yeison Jiménez. Gracias por tu música y tu talento, sabes que siempre formarás parte de Lo Nuestro. Te extrañamos mucho, hermano”.

Por último, el cantante de música urbana dijo que viva Colombia y que viva Yeison Jiménez, pues él junto a sus colegas se han encargado de que el legado del artista no se apague.

¿Cuáles fueron las reacciones al homenaje de Maluma a Yeison Jiménez?

A través de redes sociales, han circulado estas palabras de Maluma en honor a Yeison Jiménez y como era de esperarse, esto ha genera miles de reacciones.

Maluma homenajeó a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro.
Maluma dedicó sentidas palabras a Yeison Jiménez en Premios Lo Nuestro. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con los comentarios de los internautas, se preguntan por qué ha sido difícil asimilar que Yeison ya no esté en este mundo y otros dicen que no superan su partida.

En el caso de su familia, su hermana, Lina Jiménez, compartió en sus historias de Instagram el clip con el homenaje de Maluma y de hecho, ella es quien más recuerda a su ser amado, ya que casi que a diario comparte fotos y videos de él, revelando el dolor que sigue sintiendo tras su partida.

