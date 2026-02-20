Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Violeta Bergonzi confesó que sus hijos son therians? Esto fue lo que dijo

Violeta Bergonzi sorprendió a todos sus fans al compartir un video con sus hijos, en el que hace referencia al nuevo término conocido como "Therians"

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Violeta Bergonzi desata polémica al hablar de que sus hijos son therians
Violeta Bergonzi desata polémica al hablar de que sus hijos son therians( Foto de Canal RCN/Freepik)

Violeta Bergonzi desata polémica al compartir un video a través de su cuenta de Instagram, en el que habla acerca de que sus hijos podrían estar adoptando comportamientos de los Therians.

Artículos relacionados

¿Qué son los Therians y por qué se habla tanto de ellos?

Los Therians (teriantropos) son personas que sienten una conexión espiritual o psicológica con un animal no humano, identificándose como tal, sin creer que se transforman físicamente; algunos de ellos afirman que se identifican con perros, gatos, e incluso, lobos.

Este fenómeno ha tenido mucho auge en redes sociales como TikTok e Instagram, ya que han aparecido imágenes de jóvenes alrededor del mundo usando máscaras y colas o haciendo quadrobics (moverse en cuatro patas).

Polémico video en el que Violeta Bergonzi relaciona a sus hijos con los Therians
Polémico video en el que Violeta Bergonzi relaciona a sus hijos con los Therians (Foto de Freepik)

¿Qué fue lo que dijo Violeta Bergonzi en el video que compartió en sus redes sociales?

Violeta Bergonzi inicia el video afirmando que ella no quería hablar del tema (refiriéndose a los Therian), porque para ella como mamá no es fácil, pero que quiere abrir su corazón y pedir ayuda ante la situación; tras ello, procede a mostrar a sus hijos disfrazados de coneja y de dinosaurio, actuando de forma jocosa.

Además, con el tono humorístico con el que habla a lo largo del video, admite que debe respetar las decisiones de sus hijos, quienes tienen 4 y 2 años, y remata la idea diciendo:

“Si saben a qué tribu, a qué etnia o a qué corresponde, ayúdenme por favor”

¿Es real todo lo que Violeta Bergonzi dijo en el video en el que relaciona sus hijos con los Therians?

No. El video de Violeta mantiene una dinámica basada en el humor, ya que muestra a sus hijos haciendo cosas traviesas como mordiéndola o persiguiéndola; por otro lado, la descripción de la publicación también está escrito con humor, e incluso, doble sentido:

¿Dónde los están domesticando?¡Por favor! ¡Madres unidas jamás serán vencidas! #niuntherianmas”

Artículos relacionados

¿Por qué el video que publicó Violeta Bergonzi causó polémica entre el público?

Los internautas que vieron el video no dudaron en dar su punto de vista acerca del contenido del mismo, ya que algunos afirman estar en desacuerdo (“No es gracioso, espero que luego no se salga de lugar la situación”), pero algunos otros dicen que se divirtieron mucho con él (“Que video tan divino y hermoso”)

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela QM habló en vivo tras rumores de infidelidad de Blessd Blessd

Manuela QM rompió el silencio tras rumores de infidelidad de Blessd: esto dijo en un live

Manuela QM se pronunció en un live luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad de Blessd.

Nació el hijo de Ana María Estupiñán Ana María Estupiñán

Nació el hijo de Ana María Estupiñán: esta es su primera foto

Esta es la primera foto del anhelado primer hijo de la actriz Ana María Estupiñán, quien anunció s nacimiento este 20 de febrero.

Johanna Fadul le envió un mensaje a Maiker tras su salida de La casa de los famosos. Johanna Fadul

Johanna Fadul le envía mensaje a Maiker tras su eliminación: “la vida es justa”

Johanna Fsdul causó revuelo tras su reacción y palabras por la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce! Maluma

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce!

Maluma volvió a llamar la atención de sus fans, pero esta vez no fue por su música, sino por un radical cambio de imagen.

Tras su eliminación, Maiker Smith se lleva inesperada noticia Influencers

Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología