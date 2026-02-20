¿Violeta Bergonzi confesó que sus hijos son therians? Esto fue lo que dijo

Violeta Bergonzi desata polémica al compartir un video a través de su cuenta de Instagram, en el que habla acerca de que sus hijos podrían estar adoptando comportamientos de los Therians.

¿Qué son los Therians y por qué se habla tanto de ellos?

Los Therians (teriantropos) son personas que sienten una conexión espiritual o psicológica con un animal no humano, identificándose como tal, sin creer que se transforman físicamente; algunos de ellos afirman que se identifican con perros, gatos, e incluso, lobos.

Este fenómeno ha tenido mucho auge en redes sociales como TikTok e Instagram, ya que han aparecido imágenes de jóvenes alrededor del mundo usando máscaras y colas o haciendo quadrobics (moverse en cuatro patas).

Polémico video en el que Violeta Bergonzi relaciona a sus hijos con los Therians (Foto de Freepik)

¿Qué fue lo que dijo Violeta Bergonzi en el video que compartió en sus redes sociales?

Violeta Bergonzi inicia el video afirmando que ella no quería hablar del tema (refiriéndose a los Therian), porque para ella como mamá no es fácil, pero que quiere abrir su corazón y pedir ayuda ante la situación; tras ello, procede a mostrar a sus hijos disfrazados de coneja y de dinosaurio, actuando de forma jocosa.

Además, con el tono humorístico con el que habla a lo largo del video, admite que debe respetar las decisiones de sus hijos, quienes tienen 4 y 2 años, y remata la idea diciendo:

“Si saben a qué tribu, a qué etnia o a qué corresponde, ayúdenme por favor”

¿Es real todo lo que Violeta Bergonzi dijo en el video en el que relaciona sus hijos con los Therians?

No. El video de Violeta mantiene una dinámica basada en el humor, ya que muestra a sus hijos haciendo cosas traviesas como mordiéndola o persiguiéndola; por otro lado, la descripción de la publicación también está escrito con humor, e incluso, doble sentido:

¿Dónde los están domesticando?¡Por favor! ¡Madres unidas jamás serán vencidas! #niuntherianmas”

¿Por qué el video que publicó Violeta Bergonzi causó polémica entre el público?

Los internautas que vieron el video no dudaron en dar su punto de vista acerca del contenido del mismo, ya que algunos afirman estar en desacuerdo (“No es gracioso, espero que luego no se salga de lugar la situación”), pero algunos otros dicen que se divirtieron mucho con él (“Que video tan divino y hermoso”)