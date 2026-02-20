Sofía Jaramillo habla de su cercanía con Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, el pasado domingo 1 de febrero y durante su estadía en la competencia, la modelo se mostró con una postura fuerte y clara ante sus compañeros.

Ella hizo amistades con Valentino Lázaro y Valerie de la Cruz, conocida como Beba, pero esto le generó muchas críticas de parte de los seguidores del programa, quienes creían que su actitud cambiaba con ellos.

Sin embargo, lo otro que destacaron los televidentes, fue su cercanía con Nicolás Arrieta y por eso, recibió una pregunta sobre su relación con él.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de la cajita de preguntas de Instagram, a Sofia Jaramillo le preguntaron su opinión de que Nicolás Arrieta tenga novia y ella no dudó en ser clara.

Ates de justificar su respuesta, ella preguntó ¿a qué se refería esa duda?, pues dijo que, si se trataba por su cercanía con su excompañero, no tenía que ver nada con ella.

Sofía Jaramillo aclaró su relación con Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

La modelo fue precisa al revelar que ella mantuvo una buena relación con el influenciador, pero solo de amigos y dijo que la flor que recibió de él, era por su amistad.

De hecho, dijo que a ella le gusta el contacto físico y por eso le gustaba consentir y que la consintieran.

¿Por qué nacieron rumores entre Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, Sofía Jaramillo se vio muy cercana a varios de sus compañeros, pero para muchos, esto era normal.

Sofía Jaramillo reaccionó a rumores con Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

Ella mantenía no solo con Nicolás, sino con Eidevin y Jay Torres, pues les ayudaba haciéndole las uñas y era consentidora con ellos, tal cual lo reveló en sus historias en donde explica su cercanía con Nicolás Arrieta.

Como en diferentes momentos del día Nicolás y ella estaban cerca, quizá algunos televidentes vieron esta relación con otros ojos, mientras que, para otras personas, se trataba de una buena relación de amistad que apenas estaba empezando.

De hecho, se pudo haber malinterpretado la actitud de Nicolás hacia ella, porque su esencia es ser coqueto, porque lo ha sido con otras de sus compañeras, pero esto no es para que trascienda a algo más, sino que esa es la personalidad del creador de contenido.