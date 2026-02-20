Paola Jara causa revuelo al mostrar el rostro de Emilia: ¿se parecen?

Paola Jara y Jessi Uribe revelaron el 19 de noviembre de 2025 que, su hija Emilia ya había nacido, anuncio que sin duda causó emoción entre sus seguidores, quienes estaban felices porque sus artistas favoritos habían logrado el sueño de tener a su bebé.

De acuerdo con lo que habían dicho los dos cantantes, Paola casi no queda embarazada porque pasaron complicaciones que le dificultaban este sueño, pese a que, en años anteriores, ella estaba clara en que no quería ser madre.

Con el paso de los años y por su relación con Jessi, la cantante soñó con tener un hijo, hasta que por fin se logró su deseo de hacer crecer su familia.

¿Cuál es el video de Paola Jara en donde muestra a su hija?

En horas de la noche del jueves 19 de febrero, tres meses después del nacimiento de Emilia, Paola Jara compartió una historia en Instagram, con la cual generó revuelo entre sus seguidores, quienes pudieron ver un poco más de la niña.

Paola Jara emocionó al mostrar más de Emilia (Foto/ Buen día, Colombia)

En el clip, se ve a la pequeña durmiendo en los brazos de su mamá, mientras ella la arrulla, sin embargo, lo que notaron los fans de Paola es que, se ve un poco más de Emilia en el video.

Se alcanza a ver medio rostro de la niña, de hecho, más de lo que ella o Jessi habían revelado y se logra detallar sus cachetes y su orejita que ya tiene aretes.

Así mismo, se ve claro lo que Emilia heredó de su madre y es su cabello, pues se le ve abundante y negro como el de Paola.

¿Paola Jara y Jessi Uribe no quieren revelar el rostro de su hija?

Por medio de sus redes sociales y en diferentes momentos, Jessi Uribe y Paola Jara han revelado cómo han vivido con la llegada de Emilia a sus vidas, sin embargo, han sido cuidadoso para no mostrar más de la pequeña.

Paola Jara sorprendió al revelar parte del rostro de su hija Emilia. (Foto: Freepik)

En el caso de la cantante, ella fue clara al decir que no sabía si estaba bien mostrar la carita de Emilia, ya que eso significa exponerla y no lo ve correcto, porque la pequeña no sería consciente todavía de saber que miles de personas la conocerían.

Y por su lado, Jessi Uribe no menciona mucho sobre el tema, pero sí comparte momentos graciosos al dar explicaciones de por qué no presenta oficialmente a su hija.