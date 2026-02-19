Paola Jara subió foto con Emilia y causó revuelo en redes: ¿mostró su rostro?

Desde que Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de su bebé Emilia, el pasado 19 de noviembre, sus seguidores han estado con toda la expectativa, esperando a que los artistas presenten oficialmente a su hija.

En estos tres meses, ambos han mostrado diferentes momentos junto a la pequeña, revelando cómo han vivido esta etapa, en el caso de la cantante, quien se convirtió en madre primeriza, mientras que, para su esposo, ya sería su quinta hija.

Recientemente, Paola hizo público que volvió a los escenarios y por eso ha tenido que dejar a su bebé, mientras ella retoma su vida como artistas, pero esto no ha sido fácil para ella.

¿Paola Jara dejó ver a su hija?

En los últimos días, Paola Jara ha compartido varias historias de su niña a través de las redes sociales, en donde ha emocionado porque cada vez revela más de ella, de hecho, hace poco publicó una imagen de cuerpo completo de Emilia.

Paola Jara emocionó con foto junto a Emilia. (AFP/ Jason Koerner)

Esto generó reacciones, porque sus seguidores creen que ella está cada vez más cerca de revelar la identidad de la pequeña, pero ella mismo respondió si esto puede llegar a pasar.

Por su parte, Jessi Uribe también ha tocado el tema sobre si mostrar a la niña públicamente y hasta generó reacciones sobre el tema.

¿Qué dijo Paola Jara Y Jessi Uribe sobre mostrar la carita de su hija?

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos artistas han tocado el tema sobre la privacidad de la niña, en el caso de Paola Jara, ella dijo que no sabe si mostrar el rostro de la niña sea correcto, ya que entiende que la puede estar exponiendo y no le parece correcto.

Por su lado, Jessi Uribe subió una historia con Emilia y escribió que, él mostraría su carita, pero recuerda lo que dijo un famoso actor y esa idea se le pasa; esto se trató de una broma a sus seguidores, ya que puso un audio en otro idioma y por supuesto no se entiende nada.

Paola Jara mostró momento con Emilia.(Foto/ Buen día, Colombia)

¿Cuál fue la foto en donde Paola Jara dejó ver a Emilia?

El pasado miércoles 18 de febrero, Paola Jara reveló su angustiante momento que vivió por el retraso de un vuelo desde Ecuador a Colombia, pues llevaba horas esperando para poder viajar.

Esto, lo contó al parecer con un nudo en la garganta, porque escribió que sentía ganas de llorar ya que no había podido llegar temprano a casa para poder ver a su niña.

Sin embargo, cuando aterrizó en Colombia, reveló que iba con Jessi Uribe en camino a ver a su bebé y al llegar a casa, mostró que ya tenía a la pequeña en sus brazos.