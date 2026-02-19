Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara subió foto con Emilia y causó revuelo en redes: ¿mostró su rostro?

Paola Jara reveló otra foto de Emilia, generando reacciones, emocionando a sus seguidores ansiosos por conocer a la pequeña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara emocionó con foto junto a Emilia
Foto de Paola Jara con su bebé Emilia causa furor en redes. (Foto/ Buen día, Colombia- Freepik)

Desde que Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron el nacimiento de su bebé Emilia, el pasado 19 de noviembre, sus seguidores han estado con toda la expectativa, esperando a que los artistas presenten oficialmente a su hija.

Artículos relacionados

En estos tres meses, ambos han mostrado diferentes momentos junto a la pequeña, revelando cómo han vivido esta etapa, en el caso de la cantante, quien se convirtió en madre primeriza, mientras que, para su esposo, ya sería su quinta hija.

Recientemente, Paola hizo público que volvió a los escenarios y por eso ha tenido que dejar a su bebé, mientras ella retoma su vida como artistas, pero esto no ha sido fácil para ella.

Artículos relacionados

¿Paola Jara dejó ver a su hija?

En los últimos días, Paola Jara ha compartido varias historias de su niña a través de las redes sociales, en donde ha emocionado porque cada vez revela más de ella, de hecho, hace poco publicó una imagen de cuerpo completo de Emilia.

Paola Jara mostró momento con Emilia.
Paola Jara emocionó con foto junto a Emilia. (AFP/ Jason Koerner)

Esto generó reacciones, porque sus seguidores creen que ella está cada vez más cerca de revelar la identidad de la pequeña, pero ella mismo respondió si esto puede llegar a pasar.

Por su parte, Jessi Uribe también ha tocado el tema sobre si mostrar a la niña públicamente y hasta generó reacciones sobre el tema.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Paola Jara Y Jessi Uribe sobre mostrar la carita de su hija?

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos artistas han tocado el tema sobre la privacidad de la niña, en el caso de Paola Jara, ella dijo que no sabe si mostrar el rostro de la niña sea correcto, ya que entiende que la puede estar exponiendo y no le parece correcto.

Por su lado, Jessi Uribe subió una historia con Emilia y escribió que, él mostraría su carita, pero recuerda lo que dijo un famoso actor y esa idea se le pasa; esto se trató de una broma a sus seguidores, ya que puso un audio en otro idioma y por supuesto no se entiende nada.

Foto de Paola Jara con su bebé Emilia causa furor en redes
Paola Jara mostró momento con Emilia.(Foto/ Buen día, Colombia)

¿Cuál fue la foto en donde Paola Jara dejó ver a Emilia?

El pasado miércoles 18 de febrero, Paola Jara reveló su angustiante momento que vivió por el retraso de un vuelo desde Ecuador a Colombia, pues llevaba horas esperando para poder viajar.

Esto, lo contó al parecer con un nudo en la garganta, porque escribió que sentía ganas de llorar ya que no había podido llegar temprano a casa para poder ver a su niña.

Sin embargo, cuando aterrizó en Colombia, reveló que iba con Jessi Uribe en camino a ver a su bebé y al llegar a casa, mostró que ya tenía a la pequeña en sus brazos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

James Rodríguez

James Rodríguez cautivó con baile junto a su hija Salomé Rodríguez

James Rodríguez y su hija Salomé se llevaron todos los elogios de sus seguidores con su coreografía.

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

Sofía Avendaño ha reaparecido en redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola.

Jessica Cediel se mostró molesta en redes Jessica Cediel

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y envió fuerte mensaje: "Se me sale mi parte humana"

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y compartió una reflexión sobre la importancia de la ética profesional.

Lo más superlike

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes? Melissa Gate

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz Talento internacional

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología