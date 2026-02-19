Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Melissa Gate le dio clases a Alexa para destacarse en La casa de los famosos?, esto dijo

Melissa Gate se pronunció sobre haberle dado clases a Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate y Alexa en La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate habló de Alexa en La casa de los famosos/Canal RCN

Las influenciadoras Alexa Torrex y Karola tuvieron un fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Las creadoras de contenido discutieron en medio de la más reciente dinámica de 'Etiquetas', donde Karola cuestionó a Alexa por supuestamente haberle pagado clases a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate para poder ella destacarse en la competencia.

Karola contra alexa en la casa de los famosos

La joven aseguró que Melissa Gate la ayudó y le dio algunos consejos para sobresalir en el juego.

Alexa Torrex la desmintió y le señaló que lo que estaba diciendo era totalmente mentira, pero Karola insistía en que tenía las pruebas de ello.

¿Alexa Torrex le pagó a Melissa Gate clases para destacarse en La casa de los famosos Colombia?

Si bien Alexa Torrex y su novio Jhorman Toloza, han desmentido dichas acusaciones, en redes sociales se volvió viral un video de Melissa Gate en el que habla al respecto, el cual han revivido varios internautas tras la polémica entre Karola y Melissa Gate.

"A Alexa la eduqué yo, ella tomó clases conmigo ¿cómo así? Alexa es pupila mía. Ella y yo sí tuvimos varias conversaciones, yo al aconsejé, le di varios trucos, obvio, es que ella pagó clases", dijo.

Cabe mencionar que, este video fue de una transmisión en vivo que realizó Melissa Gate hace algún tiempo, antes de la discusión entre Karola y Alexa Torrex.

En Buen Día, Colombia, Melissa Gate aclaró la situación y señaló que en el video lo dijo en broma, pero ella solo le dio consejos a Alexa como lo haría una amiga.

Tras sus palabras varios internautas han tomado sus respetivas posturas, algunos han apoyando a Alexa Torrex y otros a Karola.

Por lo pronto, las famosas siguen en discordia dentro de La casa de los famosos Colombia, donde recientemente llegaron dos nuevos participantes, los actores Lady Noriega y Juan Carlos Arango, quienes esperan dar un giro inesperado al juego.

Asimismo, es importante resaltar que, la próxima semana Melissa Gate ingresará a La casa de los famosos Colombia como habitante invitada para darle su toque especial, generando gran expectativa entre los fanáticos del programa que anhelaban verla nuevamente en el programa cautivándolos con su talento.

