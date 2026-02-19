Manuela QM se habría despachado en contra de Blessd tras rumores de infidelidad: “Tú me mientes”
Manuela QM causó revuelo tras rumores de su puesta de infidelidad a Blessd, a quien le habría enviado una indirecta.
El pasado sábado 14 de febrero, día de celebración de San Valentín, Manuela QM y Blessd de se vieron en medio de un escándalo tras filtrarse supuestos chats en los que revelaría que el cantante le habría sido infiel a su novia.
De acuerdo con estas presuntas conversaciones del paisa con una mujer, él le coquetearía invitándola a que se vieran y según lo que supuestamente se lee, él hasta le habría pedido fotos y expresó lo que le gustaba de su cuerpo.
Estos chats circularon por todas las plataformas digitales y sin duda, tanto Manuela QM como Blessd, reaccionaron ante el escándalo.
¿Qué dijo Manuela QM al conocer los chats donde se revelaría la supuesta infidelidad de Blessd?
La creadora de contenido reaccionó ante la supuesta infidelidad de Blessd dejándolo de seguir en sus redes sociales y más tarde, editó la descripción de una de sus publicaciones en donde le expresaba amor al papá de su hijo.
Pocos días más tarde, Manuela QM eliminó las publicaciones que tenía con él, dejando solo la revelación de su embarazo.
Sin duda, el hecho de que ella esté embrazada y que él posible te le haya sido infiel, generó muchísimo rechazo entre los internautas.
¿Qué dijo Blessd tras los rumores de su infidelidad?
Ese mismo sábado, Blessd quiso desmentir que fue infiel y escribió u texto en una historia de Instagram, sugiriendo que no creyeran en chismes, que él estaba enfocado en su música y su familia, destacando que está en la espera del nacimiento de su hijo.
Con el paso de los días, ha hecho más publicaciones, pero no se ha referido directamente al tema, pues se sabe que Manuela QM no le cree nada y la gente tampoco.
¿Qué indirecta le habría enviado Manuela QM a Blessd?
A través de su cuneta de TikTok, Manuela QM ha mostrado que sí está molesta, que sí le ha afectado la situación, pero tampoco ha dicho nada directamente, pues sus indirectas son muy obvias.
De hecho, ha reposteado publicaciones sobre el tema y hasta mencionó en un video que eliminó que, “se ha hecho la loc4”.
Sin embargo, en horas de la noche del miércoles 18 de febrero, Manuela reveló un clip con una canción en donde muchos creyeron que le estaría enviando una indirecta a Blessd por el contenido de tema musical.
