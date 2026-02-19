Mujer involucrada en chats con Blessd rompe el silencio y confiesa si la polémica la benefició

El sábado 14 de febrero, Blessd se volvió tendencia en redes sociales luego de que supuestos chats con una mujer se viralizaran, debido a que el aparecer, le estaría siendo infiel a su novia embarazada, Manuela QM.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

De acuerdo con la supuesta conversación, el cantante le coqueteaba a la mujer y, además, la invitaba a que se vieran, pero también le pedía que le enviara fotos de su cuerpo, diciendo que le gustaba una parte en específico.

Como era de esperarse, esto generó millas de reacciones de los usuarios de redes sociales, quienes en parte ni se sorprendieron porque él tiene fama de no ser fiel, sin embargo, sintieron empatía por Manuela, quien está esperando a su primer hijo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse un procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

¿Qué dijo Manuela QM sobre los chats en los que supuestamente revelaría la infidelidad de Blessd?

Ese mismo día en el que surgió la polémica de la presunta infidelidad de Blessd, Manuela QM lo dejó de seguir en sus redes sociales y días más tarde, eliminó las publicaciones que tenía junto a él, dejando únicamente el anuncio de su embarazo.

La mujer de los chats con Blessd respondió si ganó algo con la polémica. (Foto: Freepik)

Por otro lado, la creadora de contenido publicó un video que luego borró, en donde se refirió indirectamente al tema, diciendo que estaba haciéndose la que nada estaba pasando para que eso no le afectara.

¿Bendito desmintió que le fue infiel a Manuela QM?

A las pocas horas de volverse tendencia en las plataformas digitales, Blessd publicó una historia en Instagram en donde quiso desmentir la supuesta infidelidad, escribiendo que no creyeran en chismes y que él estaba enfocado en su vida laboral.

Artículos relacionados Bendito Mujer trans relacionada con Blessd comentó en apoyo la publicación de Manuela QM

Pero así mismo, destacó que todo estaba bien y que estaba a la espera del nacimiento de su bebé, insinuando que todo estaba bien en su familia, pero con todo lo que hizo Manuela QM, dio sentido que esto no es así.

Mujer vinculada a Blessd habló del escándalo y confesó si le afectó. AFP/ Dimitrios Kambouris

¿Qué dijo la mujer que está vinculada con Blessd sobre la polémica?

La creadora de contenido que fue vinculada con Blessd, la misma de los chats, respondió una pregunta en su Instagram en donde rompió el silencio y habló de la polémica con el cantante.

¿la controversia la perjudica o la beneficia?, fue la pregunta.

Al contestar, la joven reveló que sí ha recibido odio y que no es fácil, pero no es para tanto, aclarando que, no se ha visto beneficiada y que eso no le quitaría la calma porque su vida debe continuar.