El mundo del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor de televisión. El icónico personaje de Grey’s Anatomy murió tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

¿Quién fue el actor que falleció?

Se trata de Eric Dane, el actor estadounidense famoso por interpretar a Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en la serie Grey’s Anatomy. Su papel como el carismático doctor lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión estadounidense.



Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Eric Dane inició su carrera con apariciones en series como Saved by the Bell, Married… With Children y Charmed, y en películas como X-Men: The Last Stand. Su talento y carisma le permitieron consolidarse como una figura destacada de la televisión.

¿Cuál fue la trayectoria de Eric Dane?

Su gran salto a la fama llegó en 2006 con Grey’s Anatomy, donde interpretó al doctor Mark Sloan. Dane permaneció en el elenco entre 2006 y 2012, y regresó en 2021, acumulando un total de 139 episodios. Además de la serie, participó en The Last Ship y en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs hasta su muerte.

Falleció Eric Dane, quien interpretó a Marc Sloan en Grey's Anatomy / (Foto de AFP)

Los internautas afirman que su papel en Grey’s Anatomy se convirtió en un ícono de la televisión, y muchos destacan su capacidad para conectar con los espectadores, tanto dentro como fuera de la pantalla.

¿Cuándo y por qué falleció Eric Dane?

Eric Dane murió a los 53 años en Los Ángeles tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnosticada en abril de 2025. La enfermedad afecta las células nerviosas responsables del control muscular, deteriorando funciones esenciales como caminar, hablar y respirar.

Según especialistas, la mayoría de los pacientes con ELA fallece entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Durante su lucha, Dane se convirtió en un activo defensor de la concienciación sobre la enfermedad. Participó en conferencias de prensa en Washington y fue reconocido por ALS Network con el premio al Defensor del Año por su compromiso con visibilizar la ELA y apoyar a quienes la padecen.

Para 2026 estaba prevista la publicación de sus memorias, Book of Days: A Memoir in Moments, donde relataba su vida personal y profesional, incluyendo su paso por Grey’s Anatomy, la llegada de sus hijas y su experiencia enfrentando la ELA.