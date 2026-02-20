Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Luto en la televisión! Falleció reconocido actor de Grey’s Anatomy a sus 53 años

El reconocido actor de Grey’s Anatomy falleció en Los Ángeles tras diagnóstico de ELA. Los fans se han mostrado conmovidos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Falleció reconocido actor de Grey’s Anatomy a sus 53 años
Falleció Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy / (Foto de Freepik)

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor de televisión. El icónico personaje de Grey’s Anatomy murió tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

Artículos relacionados

¿Quién fue el actor que falleció?

Se trata de Eric Dane, el actor estadounidense famoso por interpretar a Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en la serie Grey’s Anatomy. Su papel como el carismático doctor lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión estadounidense.


Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Eric Dane inició su carrera con apariciones en series como Saved by the Bell, Married… With Children y Charmed, y en películas como X-Men: The Last Stand. Su talento y carisma le permitieron consolidarse como una figura destacada de la televisión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la trayectoria de Eric Dane?

Su gran salto a la fama llegó en 2006 con Grey’s Anatomy, donde interpretó al doctor Mark Sloan. Dane permaneció en el elenco entre 2006 y 2012, y regresó en 2021, acumulando un total de 139 episodios. Además de la serie, participó en The Last Ship y en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs hasta su muerte.

Falleció Eric Dane a sus 53 años
Falleció Eric Dane, quien interpretó a Marc Sloan en Grey's Anatomy / (Foto de AFP)

Los internautas afirman que su papel en Grey’s Anatomy se convirtió en un ícono de la televisión, y muchos destacan su capacidad para conectar con los espectadores, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Artículos relacionados

¿Cuándo y por qué falleció Eric Dane?

Eric Dane murió a los 53 años en Los Ángeles tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnosticada en abril de 2025. La enfermedad afecta las células nerviosas responsables del control muscular, deteriorando funciones esenciales como caminar, hablar y respirar.

¿Cuándo y por qué falleció Eric Dane?
Eric Dane falleció en Los Ángeles a sus 53 años / (Foto de AFP)

Según especialistas, la mayoría de los pacientes con ELA fallece entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Durante su lucha, Dane se convirtió en un activo defensor de la concienciación sobre la enfermedad. Participó en conferencias de prensa en Washington y fue reconocido por ALS Network con el premio al Defensor del Año por su compromiso con visibilizar la ELA y apoyar a quienes la padecen.

Para 2026 estaba prevista la publicación de sus memorias, Book of Days: A Memoir in Moments, donde relataba su vida personal y profesional, incluyendo su paso por Grey’s Anatomy, la llegada de sus hijas y su experiencia enfrentando la ELA.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela QM habló en vivo tras rumores de infidelidad de Blessd Blessd

Manuela QM rompió el silencio tras rumores de infidelidad de Blessd: esto dijo en un live

Manuela QM se pronunció en un live luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad de Blessd.

Nació el hijo de Ana María Estupiñán Ana María Estupiñán

Nació el hijo de Ana María Estupiñán: esta es su primera foto

Esta es la primera foto del anhelado primer hijo de la actriz Ana María Estupiñán, quien anunció s nacimiento este 20 de febrero.

Violeta Bergonzi desata polémica al hablar de que sus hijos son therians Violeta Bergonzi

¿Violeta Bergonzi confesó que sus hijos son therians? Esto fue lo que dijo

Violeta Bergonzi sorprendió a todos sus fans al compartir un video con sus hijos, en el que hace referencia al nuevo término conocido como "Therians"

Lo más superlike

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce! Maluma

Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce!

Maluma volvió a llamar la atención de sus fans, pero esta vez no fue por su música, sino por un radical cambio de imagen.

Tras su eliminación, Maiker Smith se lleva inesperada noticia Influencers

Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología