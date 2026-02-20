Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul reaccionó sin filtros a la eliminación de Maiker Smith; ¿cómo fue su celebración?

Johanna Fadul no dudó en mostrar su felicidad tras la eliminación de Maiker Smith. Su celebración llamó la atención en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul reaccionó sin filtros tras la salida de Maiker Smith
Johanna Fadul bailó tras la eliminación de Maiker Smith / (Fotos del Canal RCN)

Tras la salida de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de Johanna Fadul, exparticipante del reality, quien llamó la atención de sus seguidores al revelar cómo recibió la noticia.

¿Cómo fue la relación de Johanna Fadul y Maiker Smith en La casa de los famosos?

En redes afirman que la relación entre la actriz Johanna Fadul y el creador de contenido Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido una de las más polémicas de la temporada.

Los internautas afirman que la relación cambió definitivamente tras la nominación por parte de Johanna hacia Campanita. Fadul realizó comentarios que hablaban del color de piel de su compañero, afirmando que su “oscuridad del alma” se asimilaba al color de su piel.

Ante estas declaraciones, Maiker —quien es afrodescendiente y activista— se mostró inconforme. Aunque se convirtió en una de las voces que más criticó lo sucedido en este episodio, afirmó que no tenía interés en educar a Johanna, cuestionando su falta de arrepentimiento real.

Johanna Fadul y Maiker Smith en La casa de los famosos
La relación entre Johanna Fadul y Maiker Smith en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre Maiker Smith?

Luego de su salida del reality, Fadul utilizó sus redes sociales para lanzar varias críticas al creador de contenido. En varias ocasiones aseguró que Maiker tenía una actitud conflictiva dentro del programa, expresando su deseo de que también abandonara la competencia.

¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre Maiker Smith?
Johanna Fadul opina sobre Maiker Smith / (Foto del Canal RCN)

La actriz lo calificó como una persona “resentida” y “con el ego muy alto”, afirmando que cuestiona constantemente a sus compañeros y que su comportamiento afecta la convivencia dentro de la casa.

Además, invitó a sus seguidores a apoyar su postura para que el público tome una decisión frente a su permanencia en el reality.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras la salida de Maiker Smith en La casa de los famosos?

Tras la salida de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul no ocultó su emoción y celebró públicamente la noticia.

La actriz se mostró sonriente, eufórica y visiblemente feliz por la salida del creador de contenido del reality. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que aparece saltando sobre su cama junto a sus dos perritos, mientras grita con entusiasmo:

“¡Eh, eh, eh! ¡Se fue Maiker, se fue Maiker!”

Su reacción rápidamente generó comentarios entre seguidores del programa, pues algunos aplaudieron su espontaneidad, mientras que otros cuestionaron la forma en que celebró la eliminación.

