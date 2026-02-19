Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera revela la curiosa experiencia que ha vivido durante su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprende en redes sociales al revelar detalles acerca de la rutina que tiene su bebé en el vientre.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera revela curiosa experiencia de su embarazo
Isabella Ladera cuenta detalles de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Desde que anunció la noticia de su segundo embarazo, Isabella ha compartido detalles sobre su experiencia, tanto en lo emocional como en lo físico, y ha llamado la atención al revelar curiosas situaciones que vive con su bebé durante el embarazo.

¿Cómo confirmó Isabella Ladera su embarazo?

El embarazo de Isabella se hizo oficial a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de la ecografía junto a su pareja, el modelo e influencer peruano Hugo García. En la publicación, la pareja escribió

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro"

¿Cómo confirmó Isabella Ladera su embarazo?
Isabella Ladera confirmó su segundo embarazo a través de Instagram / (Foto de AFP y Freepik)

La pareja ha compartido su alegría en redes, donde revelaron que este embarazo fue planeado y preparado con anticipación. Isabella y Hugo expresaron que estaban listos para vivir esta nueva etapa juntos y que habían considerado varios aspectos de su vida familiar antes de dar este paso.

Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar por parte de amigos, familiares y seguidores, quienes destacaron la emoción de la influencer por convertirse nuevamente en madre.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

A través de sus redes sociales, Isabella ha mencionado que este segundo embarazo lo vive con mayor madurez, priorizando su salud emocional y bienestar, especialmente después de un año lleno de mucha exposición mediática.

Respecto a los cambios físicos, la influencer explicó que su talla de ropa ha variado, pasando de "pequeña a extragrande". Sin embargo, afirmó sentirse cómoda y mantenerse activa mediante ejercicios supervisados, destacando que esta experiencia difiere notablemente de la vivida con su primera hija, Mia.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera comparte su experiencia en su embarazo / (Foto de AFP)

Ladera ha destacado que otra diferencia clave es que ahora no vive el proceso sola en casa, sino que lo comparte con su hija mayor y su pareja. Isabella ha mencionado que ver la ilusión de su hija por convertirse en hermana mayor le da una perspectiva totalmente nueva a este embarazo.

¿Qué situación curiosa ha revelado Isabella Ladera sobre su bebé?

Mediante su cuenta de Instagram, Isabella sorprendió al contar que su bebé desarrolla una curiosa rutina dentro del vientre: según explicó, se esconde por las mañanas y suele manifestarse en la tarde o noche.

Isabella suma este relato a otras experiencias de su embarazo que generan curiosidad en redes. Las recientes declaraciones llamaron la atención de los internautas, quienes aseguran que, desde ya, el bebé empieza a establecer formas propias de comunicarse con su madre.

